Влітку дотримуватися посту легко, приємно та дуже смачно. 24 Канал зібрав кілька рецептів, з якими про мʼясо навіть не згадаєте.
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Як зробити зелений борщ?
Одна з найкращих літніх страв – за рецептом порталу Shuba.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– 200 грамів щавлю;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 80 грамів сметани;
– сіль та перець до смаку;
– гілочка кропу;
– 4 яйця.
Літня насолода / Фото Freepik
Приготування:
- Поставте на плиту каструлю з двома літрами води для майбутнього бульйону.
- Паралельно в окремій ємності відваріть круто курячі яйця, після чого охолодіть їх, очистьте від шкаралупи та розділіть кожне навпіл.
- Тим часом ретельно помийте й очистьте картоплю, наріжте її акуратними кубиками і відправте в каструлю, коли вода почне вирувати.
- Посоліть, доведіть до кипіння і залиште варитися на помірному вогні приблизно 10 – 15 хвилин, поки картопля не стане м'якою.
- Свіжі листочки щавлю, пір'я зеленої цибулі та кріп добре промийте, обсушіть і дрібно покришіть.
- Усю підготовлену літню зелень пересипте в каструлю до майже готової картоплі та тримайте на вогні ще 5 – 7 хвилин, щоб щавель віддав свій фірмовий кислуватий смак.
- Наприкінці скоригуйте смак сіллю та дрібкою чорного перцю, після чого розлийте гарячу страву в глибокі тарілки.
- Доповніть кожну порцію половинками варених яєць і ложкою густої сметани, яка ідеально збалансує кислинку.
Як зробити салат з молодою картоплею?
Інгредієнти:
– 6 картоплин;
– 2 огірки;
– половинка цибулі;
– 1 зубчик часнику;
– петрушка та кріп до смаку;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 3 столові ложки йогурту або сметани;
– сіль та приправа до картоплі до смаку;
– олія для змащування картоплі.
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Приготування:
- Ретельно промийте картоплю під проточною водою та відваріть її у присоленому окропі до повної м'якості.
- Коли бульба трохи вихолоне, обережно притисніть кожну картоплину дном склянки, щоб вона злегка тріснула та набула пласкої форми.
- Перекладіть заготовки на деко для запікання, щедро збризніть рослинною олією, притрусіть сіллю та ароматними спеціями для картоплі.
- Відправте в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 – 30 хвилин, поки поверхня не покриється апетитною хрусткою скоринкою золотавого кольору.
- Поки основа запікається, дрібно покришіть свіжі огірки, цибулю та улюблену зелень.
- Для приготування соусу з'єднайте в окремій піалі густий натуральний йогурт або сметану з парою крапель лимонного соку, сіллю та вичавленим часником.
- Наприкінці з'єднайте в глибокій мисці нарізані овочі та ще гарячу запечену картоплю, полийте все часниково-йогуртовою заправкою і делікатно перемішайте страву перед подачею.
Як запекти коропа з овочами?
Інгредієнти:
– 1 короп;
– 15 картоплин;
– 2 моркви;
– 3 цибулини;
– 5 – 7 столових ложок олії;
– сіль, перець до смаку;
– приправа до риби, карі, приправа до картоплі);
– кунжут.
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Приготування:
- Очищеного, випатраного та промитого коропа обсушіть і зробіть на спинці часті поперечні надрізи.
- Ззовні та зсередини щедро натріть рибу сумішшю солі, перцю та приправи до риби, залишивши її трохи промаринуватися.
- Очищену картоплю наріжте часточками, моркву – кружальцями, а цибулю – півкільцями.
- Перекладіть овочі в миску, посипте сіллю, перцем, карі, приправою до картоплі, полийте олією і добре перемішайте.
- На змащене олією деко викладіть по центру рибу, а навколо неї розподіліть овочеве асорті.
- Посипте страву зверху кунжутом і запікайте в розігрітій духовці, поки картопля не стане м'якою, а короп не покриється рум'яною скоринкою.