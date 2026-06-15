Влітку дотримуватися посту легко, приємно та дуже смачно. 24 Канал зібрав кілька рецептів, з якими про мʼясо навіть не згадаєте.

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Як зробити зелений борщ?

Одна з найкращих літніх страв – за рецептом порталу Shuba.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 200 грамів щавлю;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– 80 грамів сметани;

– сіль та перець до смаку;

– гілочка кропу;

– 4 яйця.

Літня насолода / Фото Freepik

Приготування:

Поставте на плиту каструлю з двома літрами води для майбутнього бульйону. Паралельно в окремій ємності відваріть круто курячі яйця, після чого охолодіть їх, очистьте від шкаралупи та розділіть кожне навпіл. Тим часом ретельно помийте й очистьте картоплю, наріжте її акуратними кубиками і відправте в каструлю, коли вода почне вирувати. Посоліть, доведіть до кипіння і залиште варитися на помірному вогні приблизно 10 – 15 хвилин, поки картопля не стане м'якою. Свіжі листочки щавлю, пір'я зеленої цибулі та кріп добре промийте, обсушіть і дрібно покришіть. Усю підготовлену літню зелень пересипте в каструлю до майже готової картоплі та тримайте на вогні ще 5 – 7 хвилин, щоб щавель віддав свій фірмовий кислуватий смак. Наприкінці скоригуйте смак сіллю та дрібкою чорного перцю, після чого розлийте гарячу страву в глибокі тарілки. Доповніть кожну порцію половинками варених яєць і ложкою густої сметани, яка ідеально збалансує кислинку.

Як зробити салат з молодою картоплею?

Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 2 огірки;

– половинка цибулі;

– 1 зубчик часнику;

– петрушка та кріп до смаку;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 3 столові ложки йогурту або сметани;

– сіль та приправа до картоплі до смаку;

– олія для змащування картоплі.

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Приготування:

Ретельно промийте картоплю під проточною водою та відваріть її у присоленому окропі до повної м'якості. Коли бульба трохи вихолоне, обережно притисніть кожну картоплину дном склянки, щоб вона злегка тріснула та набула пласкої форми. Перекладіть заготовки на деко для запікання, щедро збризніть рослинною олією, притрусіть сіллю та ароматними спеціями для картоплі. Відправте в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 20 – 30 хвилин, поки поверхня не покриється апетитною хрусткою скоринкою золотавого кольору. Поки основа запікається, дрібно покришіть свіжі огірки, цибулю та улюблену зелень. Для приготування соусу з'єднайте в окремій піалі густий натуральний йогурт або сметану з парою крапель лимонного соку, сіллю та вичавленим часником. Наприкінці з'єднайте в глибокій мисці нарізані овочі та ще гарячу запечену картоплю, полийте все часниково-йогуртовою заправкою і делікатно перемішайте страву перед подачею.

Як запекти коропа з овочами?

Інгредієнти:

– 1 короп;

– 15 картоплин;

– 2 моркви;

– 3 цибулини;

– 5 – 7 столових ложок олії;

– сіль, перець до смаку;

– приправа до риби, карі, приправа до картоплі);

– кунжут.

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Приготування: