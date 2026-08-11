Чаще всего проблема возникает тогда, когда лука или хлеба становится слишком много. Именно поэтому их рекомендуют добавлять осторожно, а не "на глаз".

Почему не стоит переборщить с луком?

Большое количество сырого лука делает фарш слишком жидким. Из-за этого котлеты хуже держат форму и могут разваливаться во время жарки.

Есть и еще один нюанс: сырой лук легко перебивает естественный вкус мяса. Поэтому его лучше добавлять мелко нарезанным или натертым, но в умеренном количестве.

Фарш требует внимания к деталям / Фото Pexels

Почему избыток хлеба вреден?

Хлеб в котлетах выступает в качестве связующего компонента и помогает удержать влагу. Но когда его слишком много, блюдо теряет ярко выраженный мясной вкус.

Кулинары отмечают, что избыток хлеба делает котлеты похожими на мясные булочки. Сочности от этого не прибавляется, зато консистенция становится менее плотной.

Почему можно заменить часть хлеба?

Если хочется сделать фарш мягче, но не перегружать его хлебом, кулинары советуют несколько вариантов: