Найчастіше проблема з’являється тоді, коли цибулі або хліба стає занадто багато. Саме тому їх радять додавати обережно, а не "на око".

Чому не варто переборщувати з цибулею?

Велика кількість сирої цибулі робить фарш занадто рідким. Через це котлети гірше тримають форму і можуть розвалюватися під час смаження.

Є й ще один нюанс: сира цибуля легко перебиває природний смак м’яса. Тому її краще додавати дрібно нарізаною або натертою, але в помірній кількості.

Фарш потребує уваги до деталей / Фото Pexels

Чим шкодить надлишок хліба?

Хліб у котлетах працює як зв’язувальний компонент і допомагає втримати вологу. Але коли його забагато, страва втрачає виразний м’ясний смак.

Кулінари зазначають, що надлишок хліба робить котлети схожими на м’ясні булочки. Соковитості від цього не додається, зате консистенція стає біднішою.

Чим можна замінити частину хліба?

Якщо хочеться зробити фарш м’якшим, але не перевантажувати його хлібом, кулінари радять кілька варіантів: