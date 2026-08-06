Оливковое масло не любит ни жары, ни яркого света, ни излишнего доступа воздуха. Именно поэтому бутылка, стоящая возле плиты, может испортиться гораздо быстрее, чем кажется. Распространенное заблуждение относительно хранения этого продукта объясняет Daily Record.

Почему оливковое масло не стоит держать возле плиты?

Многие ставят оливковое масло рядом с плитой, чтобы оно всегда было под рукой. Но тепло от приготовления пищи действует на продукт разрушительно: оно ускоряет окисление, из-за которого масло теряет вкус и аромат.

Свет и воздух еще больше ускоряют этот процесс. Особенно уязвимы прозрачные бутылки, так как они почти не защищают содержимое от света.

Продукт, который нужно правильно хранить / Фото Pixabay

Где его лучше хранить?

Лучшее место для оливкового масла – прохладный шкаф или кладовая, расположенная как можно дальше от духовки, плиты и прямых солнечных лучей. Важно, чтобы температура там была стабильной.

Также стоит обратить внимание на упаковку. Темное стекло, жестяные банки или упаковка типа bag-in-box защищают масло лучше, чем прозрачная бутылка.

Почему это работает?

Оливковое масло портится не само по себе, а из-за окисления. Когда на него воздействуют тепло, свет и кислород, качество ухудшается значительно быстрее.

Есть и еще один интересный штрих: в античном мире оливковое масло имело не только кулинарную, но и культурную ценность. Но для кухни главное проще – правильное хранение помогает дольше сохранить его вкус.

Важно! Если оливковое масло стоит у вас прямо возле плиты, лучше перенести его в более прохладный шкаф. Это простой шаг, который действительно продлит его срок хранения.