Оливкова олія не любить ані спеки, ані яскравого світла, ані зайвого повітря. Саме тому пляшка, яка стоїть біля плити, може зіпсуватися значно швидше, ніж здається. Поширену помилку зі зберіганням продукту пояснює Daily Record.

Чому оливкову олію не варто тримати біля плити?

Багато хто ставить оливкову олію поруч із плитою, щоб вона завжди була під рукою. Але тепло від приготування їжі працює проти продукту: воно прискорює окиснення, через яке олія втрачає смак і аромат.

Світло та повітря ще більше пришвидшують цей процес. Особливо вразливі прозорі пляшки, бо вони майже не захищають вміст від світла.

Продукт, який треба правильно зберігати / Фото Pixabay

Де її краще зберігати?

Найкраще місце для оливкової олії – прохолодна шафа або комора, розташована якомога далі від духовки, плити та прямих сонячних променів. Важливо, щоб температура там була стабільною.

Також варто звернути увагу на упаковку. Темне скло, бляшані банки або упаковка типу bag-in-box захищають олію краще, ніж прозора пляшка.

Чому це працює?

Оливкова олія псується не сама по собі, а через окиснення. Коли на неї діють тепло, світло й кисень, якість падає значно швидше.

Є й ще один цікавий штрих: в античному світі оливкова олія мала не лише кулінарну, а й культурну цінність. Але для кухні головне простіше – правильне зберігання допомагає довше зберегти її смак.

Важливо! Якщо оливкова олія стоїть у вас просто біля плити, краще перенести її в прохолоднішу шафу. Це простий крок, який справді подовжить їй життя.