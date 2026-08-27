Домашний кетчуп – это проще, чем кажется. Нужно всего лишь включить духовку и знать несколько полезных советов, рассказывает "Moje gotowanie".

Почему помидоры лучше запекать?

Лучше не варить помидоры, а сначала запечь их с луком и чесноком. Так овощи становятся мягче, отдают лишнюю влагу и не разбрызгиваются по кухне, как это часто бывает с густым соусом на плите.

Именно это и экономит время: пока все запекается, вам не нужно стоять над горячей плитой и постоянно помешивать массу. Если же взять мясистые помидоры и хорошо разложить их по большой площади, кетчуп быстрее приобретет нужную консистенцию.

Отличный результат без лишних хлопот / Фото "Готовим вместе"

Какие помидоры подойдут лучше всего?

Удобнее всего брать мясистые помидоры с небольшим количеством семян, например "лима" или сливовые. Очень спелые малиновые тоже подойдут, но в них обычно больше сока.

Плоды не стоит укладывать вглубь или класть один на другой. Лучше взять одну большую форму или две отдельные, чтобы овощи именно запекались, а не тушились в собственном соку.

Как приготовить кетчуп в банках?

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 килограмма спелых мясистых помидоров;

– 400 граммов лука;

– 4 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 100 миллилитров яблочного или столового уксуса 10%;

– 80–120 граммов сахара;

– 2 плоские чайные ложки соли;

– 1 чайная ложка сладкой паприки;

– половина чайной ложки перца;

– 1/3 чайной ложки молотого душистого перца;

– щепотка корицы;

– по желанию щепотка острой паприки.

Приготовление:

Помойте помидоры, удалите твердые участки у плодоножек и разрежьте их пополам или на четвертинки. Лук очистите и нарежьте большими кусками. Разложите все на большом противне, добавьте чеснок, сбрызните маслом и аккуратно перемешайте. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 – 190 градусов, и запекайте примерно 60 – 90 минут. В конце помидоры должны стать мягкими, сморщенными и заметно уменьшиться в объеме. Если на противне скопилось много жидкого сока, не вливайте его весь в кетчуп. Часть лучше слить, чтобы соус быстрее загустел. Переложите запеченные овощи в кастрюлю и хорошо измельчите блендером. Добавьте уксус, соль, сахар и специи. Доведите до кипения, разлейте по стерилизованным сухим банкам, плотно закройте и пастеризуйте в кастрюле с водой 10 – 15 минут.

Как сделать кетчуп по-настоящему густым?

В этом рецепте не рекомендуется загущать кетчуп мукой или крахмалом. Если помидоры хорошо подготовить и дать им достаточно времени в духовке, лишняя жидкость испарится сама.

Самое важное здесь – выбор помидоров, свободное раскладывание на противне и терпение. Если через час овощи все еще плавают в соке, запекайте дольше. В итоге соус должен быть густым, но не превратиться в пасту.

После взбивания можно провести простую проверку: капните немного кетчупа на холодную тарелку и проведите ложкой по центру. Если след сразу исчезает, соус еще жидкий. Если он держится, можно завершать приготовление.