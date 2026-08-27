Домашний кетчуп – это проще, чем кажется. Нужно всего лишь включить духовку и знать несколько полезных советов, рассказывает "Moje gotowanie".
Почему помидоры лучше запекать?
Лучше не варить помидоры, а сначала запечь их с луком и чесноком. Так овощи становятся мягче, отдают лишнюю влагу и не разбрызгиваются по кухне, как это часто бывает с густым соусом на плите.
Именно это и экономит время: пока все запекается, вам не нужно стоять над горячей плитой и постоянно помешивать массу. Если же взять мясистые помидоры и хорошо разложить их по большой площади, кетчуп быстрее приобретет нужную консистенцию.
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Отличный результат без лишних хлопот / Фото "Готовим вместе"
Какие помидоры подойдут лучше всего?
Удобнее всего брать мясистые помидоры с небольшим количеством семян, например "лима" или сливовые. Очень спелые малиновые тоже подойдут, но в них обычно больше сока.
Плоды не стоит укладывать вглубь или класть один на другой. Лучше взять одну большую форму или две отдельные, чтобы овощи именно запекались, а не тушились в собственном соку.
Как приготовить кетчуп в банках?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 килограмма спелых мясистых помидоров;
– 400 граммов лука;
– 4 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 100 миллилитров яблочного или столового уксуса 10%;
– 80–120 граммов сахара;
– 2 плоские чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка сладкой паприки;
– половина чайной ложки перца;
– 1/3 чайной ложки молотого душистого перца;
– щепотка корицы;
– по желанию щепотка острой паприки.
Приготовление:
- Помойте помидоры, удалите твердые участки у плодоножек и разрежьте их пополам или на четвертинки. Лук очистите и нарежьте большими кусками.
- Разложите все на большом противне, добавьте чеснок, сбрызните маслом и аккуратно перемешайте.
- Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 – 190 градусов, и запекайте примерно 60 – 90 минут. В конце помидоры должны стать мягкими, сморщенными и заметно уменьшиться в объеме.
- Если на противне скопилось много жидкого сока, не вливайте его весь в кетчуп. Часть лучше слить, чтобы соус быстрее загустел.
- Переложите запеченные овощи в кастрюлю и хорошо измельчите блендером.
- Добавьте уксус, соль, сахар и специи. Доведите до кипения, разлейте по стерилизованным сухим банкам, плотно закройте и пастеризуйте в кастрюле с водой 10 – 15 минут.
Как сделать кетчуп по-настоящему густым?
В этом рецепте не рекомендуется загущать кетчуп мукой или крахмалом. Если помидоры хорошо подготовить и дать им достаточно времени в духовке, лишняя жидкость испарится сама.
Самое важное здесь – выбор помидоров, свободное раскладывание на противне и терпение. Если через час овощи все еще плавают в соке, запекайте дольше. В итоге соус должен быть густым, но не превратиться в пасту.
После взбивания можно провести простую проверку: капните немного кетчупа на холодную тарелку и проведите ложкой по центру. Если след сразу исчезает, соус еще жидкий. Если он держится, можно завершать приготовление.