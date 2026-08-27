Домашній кетчуп – це легше, ніж здається. Потрібно лише включити духовку та знати кілька корисних підказок, розповідає Moje gotowanie.

Чому помідори краще запікати?

Варто не варити помідори, а спершу запекти їх із цибулею та часником. Так овочі м’якшають, віддають зайву вологу й не розбризкуються по кухні, як це часто буває з густим соусом на плиті.

Саме це й економить час: поки все печеться, вам не треба стояти над гарячим гаром і безперервно мішати масу. Якщо ж помідори взяти м’ясисті та добре викласти їх на велику площу, кетчуп швидше набуде потрібної консистенції.

Відмінний результат без зайвих турбот / Фото "Готуємо разом"

Які помідори підійдуть найкраще?

Найзручніше брати м’ясисті помідори з невеликою кількістю насіння, наприклад "ліма" або сливки. Дуже стиглі малинові теж підійдуть, але в них зазвичай більше соку.

Плоди не варто складати вглиб або класти один на один. Краще взяти велику форму чи дві окремі, щоб овочі саме запікалися, а не тушкувалися у власному соку.

Як приготувати кетчуп в банках?

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми стиглих м’ясистих помідорів;

– 400 грамів цибулі;

– 4 зубчики часнику;

– 3 столові ложки олії;

– 100 мілілітрів яблучного або столового оцту 10%;

– 80 – 120 грамів цукру;

– 2 пласкі чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка солодкої паприки;

– пів чайної ложки перцю;

– 1/3 чайної ложки меленого духмяного перцю;

– дрібка кориці;

– за бажанням дрібка гострої паприки.

Приготування:

Помийте помідори, виріжте тверді місця біля плодоніжок і розріжте їх навпіл або на чверті. Цибулю почистьте та наріжте великими шматками. Розкладіть усе на великому деко, додайте часник, скропіть олією та обережно перемішайте. Поставте бляху в духовку, розігріту до 180 – 190 градусів, і печіть приблизно 60 – 90 хвилин. Наприкінці помідори мають стати м’якими, зморщеними й помітно зменшитися в об’ємі. Якщо на деко зібралося багато рідкого соку, не вливайте його весь у кетчуп. Частину краще злити, щоб соус швидше загус. Перекладіть запечені овочі в каструлю та добре збийте блендером. Додайте оцет, сіль, цукор і спеції. Доведіть до кипіння, розкладіть у стерилізовані сухі банки, щільно закрийте й пастеризуйте в каструлі з водою 10 – 15 хвилин.

Як зробити кетчуп справді густим?

У цьому рецепті не радять загущувати кетчуп борошном чи крохмалем. Якщо помідори добре підготувати й дати їм достатньо часу в духовці, зайва рідина випарується сама.

Найважливіше тут – вибір помідорів, просторе розкладання на деко та терпіння. Якщо після години овочі все ще плавають у соку, печіть довше. На фініші соус має бути густим, але не перетворитися на пасту.

Після збивання можна зробити просту перевірку: капніть трохи кетчупу на холодну тарілку й проведіть ложкою по центру. Якщо слід одразу зникає, соус ще рідкий. Якщо тримається, можна завершувати приготування.