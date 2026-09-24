Картофель в духовке может получиться румяным и хрустящим без лишнего масла, если добавить кукурузный крахмал. Именно этот простой прием помогает создать тонкую сухую корочку, которая во время запекания становится золотистой и аппетитной.

Почему крахмал работает

Когда нарезанный и хорошо просушенный картофель слегка присыпают кукурузным крахмалом, на поверхности образуется слой, который лучше подсыхает в духовке. Благодаря этому картофель подрумянивается быстрее, а внутри остается нежным.

В источнике советуют брать немного крахмала – примерно одну ложку на килограмм картофеля – и равномерно распределять его по поверхности. Для цвета и вкуса можно добавить щепотку паприки.

Идеальный результат без лишнего масла / Фото Pixabay

Какие еще мелочи помогают

Лучше выбирать мучнистые сорта картофеля: в них больше крахмала, поэтому после запекания внутри он получается более рыхлым, а снаружи легче образует корочку.

Еще один важный шаг – слегка отварить картофель перед запеканием. Если подержать его 8–10 минут в подсоленной воде, он пропечется более равномерно и быстрее станет румяным.

После этого картофель рекомендуют немного остудить, переложить в дуршлаг и слегка встряхнуть, чтобы поверхность стала более шероховатой. Так крахмал держится лучше, а корочка получается более выраженной.

Что подготовить перед запеканием

Пока картофель варится, на противень рекомендуется налить примерно 60 миллилитров растительного масла на килограмм картофеля и разогреть духовку до 190 градусов в режиме конвекции. Это помогает добиться равномерного запекания без лишнего жира.

Во втором варианте приготовления картофель небольшого размера варят в кожуре, смешивают с солью, черным перцем, чесночным и луковым порошком, сладкой паприкой и оливковым маслом, а затем запекают около 20 минут при 200 градусах, пока он не станет золотистым.