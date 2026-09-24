Картопля в духовці може вийти рум’яною й хрусткою без зайвої олії, якщо додати кукурудзяний крохмаль. Саме цей простий прийом допомагає створити тонку суху оболонку, яка під час запікання стає золотистою і апетитною.

Чому крохмаль працює

Коли нарізану й добре висушену картоплю злегка присипають кукурудзяним крохмалем, на поверхні утворюється шар, що краще підсихає в духовці. Завдяки цьому картопля підрум’янюється швидше, а всередині лишається ніжною.

У джерелі радять брати небагато крохмалю – приблизно одну ложку на кілограм картоплі – і рівномірно розподіляти його по поверхні. Для кольору й смаку можна додати дрібку паприки.

Ідеальний результат без зайвої олії / Фото Pixabay

Які ще дрібниці допомагають

Краще обирати борошнисті сорти картоплі: в них більше крохмалю, тому після запікання всередині вона виходить пухкішою, а зовні легше бере скоринку.

Ще один важливий крок – коротко відварити картоплю перед духовкою. Якщо потримати її 8 – 10 хвилин у підсоленій воді, вона пропечеться рівномірніше і швидше стане рум’яною.

Після цього картоплю радять трохи остудити, перекласти в друшляк і злегка потрясти, щоб поверхня стала шорсткішою. Так крохмаль тримається краще, а скоринка виходить виразнішою.

Що підготувати перед запіканням

Поки картопля вариться, на деко радять налити приблизно 60 мілілітрів олії на кілограм картоплі та розігріти духовку до 190 градусів з режимом повітря. Це допомагає отримати рівномірне запікання без зайвого жиру.

У другому варіанті приготування картоплю невеликого розміру варять у шкірці, змішують із сіллю, чорним перцем, часниковим і цибульним порошком, солодкою паприкою та оливковою олією, а потім запікають близько 20 хвилин при 200 градусах, доки вона не стане золотистою.