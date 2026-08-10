Кусочек яблока в хлебнице действительно может помочь хлебу дольше оставаться мягким, но этот лайфхак работает только при одном условии: не создавать лишней влаги.

Секрет прост: яблоко постепенно отдает влагу в замкнутом пространстве, поэтому хлеб медленнее подсыхает. Но если переборщить, эффект будет противоположным – появится риск появления плесени, рассказывает PubMed.

Почему яблоко работает

В хлебнице кусочек яблока повышает влажность воздуха, и именно это помогает замедлить процесс черствения. В таком микроклимате хлеб дольше сохраняет мягкость и не так быстро теряет свежесть.

Яблоко – ваш секрет свежести хлеба / Фото Pixabay

Куда класть яблоко

Лучше всего класть яблоко не вплотную к буханке, а в угол хлебницы. Так корочка не размокнет, а сам фрукт сможет постепенно оказывать благотворное влияние на хлеб.

Важно также, чтобы яблоко было свежим. Если оно начинает портиться, его нужно сразу заменить.

Для какого хлеба это подойдет

Этот способ подходит и для домашнего, и для магазинного хлеба. Особенно он полезен для ржаного хлеба, который обычно черствеет быстрее пшеничного.

Иногда в хлебницу кладут и кусочек картофеля – он тоже удерживает влагу. Но яблоко считают более мягким и удобным вариантом.