Шматочок яблука в хлібниці справді може допомогти хлібу довше залишатися м’яким, але працює цей лайфхак лише за однієї умови: не створювати зайвої вологи.

Секрет простий: яблуко поступово віддає вологу в замкненому просторі, тож хліб повільніше підсихає. Але якщо переборщити, ефект буде протилежним – з’явиться ризик плісняви, розповідає PubMed.

Чому яблуко працює

У хлібниці шматочок яблука підвищує вологість повітря, і саме це допомагає скоротити швидкість черствіння. У такому мікрокліматі хліб довше зберігає м’якість і не так швидко втрачає свіжість.

Яблуко – ваш секрет свіжості хліба / Фото Pixabay

Куди класти яблуко

Найкраще класти яблуко не впритул до буханця, а в кут хлібниці. Так скоринка не розмокне, а сам фрукт зможе повільно працювати на користь хліба.

Важливо й те, щоб яблуко було свіжим. Якщо воно починає псуватися, його треба одразу замінити.

Для якого хліба це спрацює

Цей спосіб підходить і для домашнього, і для магазинного хліба. Особливо він корисний для житнього, який зазвичай черствіє швидше за пшеничний.

Інколи в хлібницю кладуть і шматочок картоплі – він теж утримує вологу. Але яблуко вважають м’якшим і зручнішим варіантом.