Не надо беспокоиться о стерилизации или других хлопотах – рядом с кабачками всегда идут легкость приготовления и невероятный вкус. 24 Канал рекомендует заготовить пикантные кабачки на зиму по рецепту портала Shuba.

Читайте также Самые дорогие украинские блюда, которые знает и обожает весь мир

Как заготовить кабачки с соусом сацебели?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 4 зубчика чеснока;

– 50 граммов болгарского перца;

– 150 граммов соуса сацебели;

– 10 граммов соли;

– 20 граммов сахара;

– 40 миллилитров подсолнечного масла;

– 25 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Очистите болгарский перец от семян и нарежьте его кубиками размером около одного сантиметра. Так же нарежьте кабачки. Чеснок измельчите чеснок. Переложите кабачки и перец в большую металлическую миску, добавьте соль, сахар, влейте масло, уксус и соус сацебели. Хорошо перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 – 40 минут, чтобы овощи пустили сок. После этого проварите массу без крышки примерно 30 минут, периодически помешивая. При необходимости добавьте соль и сахар. Добавьте измельченный чеснок и тушите еще около 10 минут. Горячее блюдо разложите по стерильным банкам и плотно закройте крышками. Банки переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте на 8 часов. Храните салат из кабачков в соусе сацебели в прохладном месте.

Приятного аппетита!

Украинские блюда – важная часть нашего наследия. Некоторые из них внесены в ЮНЕСКО, и вы легко можете воспроизвести их на собственной кухне.