Не надо беспокоиться о стерилизации или других хлопотах – рядом с кабачками всегда идут легкость приготовления и невероятный вкус. 24 Канал рекомендует заготовить пикантные кабачки на зиму по рецепту портала Shuba.
Читайте также Самые дорогие украинские блюда, которые знает и обожает весь мир
Как заготовить кабачки с соусом сацебели?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 4 зубчика чеснока;
– 50 граммов болгарского перца;
– 150 граммов соуса сацебели;
– 10 граммов соли;
– 20 граммов сахара;
– 40 миллилитров подсолнечного масла;
– 25 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Очистите болгарский перец от семян и нарежьте его кубиками размером около одного сантиметра. Так же нарежьте кабачки. Чеснок измельчите чеснок.
- Переложите кабачки и перец в большую металлическую миску, добавьте соль, сахар, влейте масло, уксус и соус сацебели. Хорошо перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 – 40 минут, чтобы овощи пустили сок.
- После этого проварите массу без крышки примерно 30 минут, периодически помешивая. При необходимости добавьте соль и сахар.
- Добавьте измельченный чеснок и тушите еще около 10 минут.
- Горячее блюдо разложите по стерильным банкам и плотно закройте крышками.
- Банки переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте на 8 часов. Храните салат из кабачков в соусе сацебели в прохладном месте.
Приятного аппетита!
Украинские блюда – важная часть нашего наследия. Некоторые из них внесены в ЮНЕСКО, и вы легко можете воспроизвести их на собственной кухне.