В США и Европе правила безопасности в отношении яиц стали значительно более строгими после случаев порчи и пищевых инфекций. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), массовая промывка и обязательное охлаждение яиц в США стали обычной практикой лишь в начале 1970-х годов.

Сколько дней может храниться вареное яйцо?

FDA и USDA рекомендуют хранить целые вареные яйца в холодильнике до 7 дней после приготовления. Это касается как яиц в скорлупе, так и уже очищенных.

Ключевое условие простое: после варки яйцо нужно быстро охладить и положить в холодильник. Температура там должна быть 4 градуса или ниже.

Еще один нюанс: если яйцо уже порезали и добавили в готовое блюдо, срок хранения сокращается. Для яичных салатов, рассола и других подобных блюд безопасный срок – 3 – 4 дня.

Вареное яйцо требует правильного хранения / Фото Pixabay

Почему нельзя ориентироваться только на запах?

Неприятный запах или измененный вид – это уже явный сигнал того, что продукт испортился. Но эксперты предупреждают: не все опасные бактерии изменяют вкус, запах или внешний вид пищи.

Именно поэтому важнее не "проверять на глаз", а помнить, когда именно яйцо сварили и как его хранили.

Отдельная опасность – сальмонелла. Даже свежее яйцо с целой скорлупой может содержать бактерии, поэтому быстрое охлаждение после варки имеет не меньшее значение, чем само приготовление.

Сколько времени яйцо можно хранить без холодильника?

Здесь действует простое правило двух часов. Вареные яйца и блюда из них не стоит оставлять при комнатной температуре дольше. То же самое касается салатов, которые стоят на столе во время длительного застолья. Лучше хранить основную часть в холодильнике, а на стол выкладывать только небольшую порцию.