У США та Європі правила безпеки для яєць стали значно жорсткішими після проблем із псуванням і харчовими інфекціями. За даними USDA, масове миття та обов’язкове охолодження яєць у США стали звичними лише на початку 1970-х років.

Скільки днів може стояти варене яйце?

FDA та USDA радять зберігати цілі варені яйця у холодильнику до 7 днів після приготування. Це стосується як яєць у шкаралупі, так і вже очищених.

Ключова умова проста: після варіння яйце треба швидко охолодити й поставити в холодильник. Температура там має бути 4 градуси або нижчою.

Ще один нюанс: якщо яйце вже порізали й додали до готової страви, термін зберігання скорочується. Для яєчних салатів, розсолу та інших подібних страв безпечний термін – 3 – 4 дні.

Варене яйце потребує правильного зберігання / Фото Pixabay

Чому не можна орієнтуватися лише на запах?

Неприємний запах або змінений вигляд – це вже явний сигнал, що продукт зіпсувався. Але експерти застерігають: не всі небезпечні бактерії змінюють смак, запах або зовнішній вигляд їжі.

Саме тому важливіше не "перевіряти на око", а пам’ятати, коли саме яйце зварили і як його зберігали.

Окрема небезпека – сальмонела. Навіть свіже яйце з цілою шкаралупою може містити бактерії, тому швидке охолодження після варіння має значення не менше, ніж саме приготування.

Скільки часу яйце можна тримати без холодильника?

Тут діє просте правило двох годин. Варені яйця та страви з ними не варто залишати при кімнатній температурі довше. Те саме стосується салатів, які стоять на столі під час тривалого застілля. Краще тримати основну частину в холодильнику, а на стіл викладати лише невелику порцію.