Одна лишняя ложка соли еще не значит, что суп придется выливать. В большинстве случаев вкус можно смягчить без лишних потерь.

Что делать с пересоленным супом?

Самый простой совет – добавить сырой картофель, но не стоит полагаться только на него. Картофель действительно впитывает часть жидкости, однако натрий он не убирает, поэтому суп вряд ли станет заметно менее соленым. Если и использовать этот способ, то лучше взять уже отварной картофель в качестве дополнительного несоленого ингредиента.

Надежнее действует кислота: несколько капель лимонного сока или немного уксуса могут приглушить резкую соленость и сделать вкус мягче. Здесь важно не торопиться – добавляйте понемногу и пробуйте суп после каждого шага, чтобы не нарушить баланс кислотностью.

Пересоленный суп можно легко спасти / Фото Pixabay

Что еще может помочь?

Для овощного, томатного или мясного супа иногда спасительной становится щепотка сахара или сладкие овощи, например морковь. Если рецепт позволяет, можно добавить сливки, сметану или натуральный йогурт: жир и молочная основа смягчают восприятие соли, поэтому этот вариант хорошо подходит для крем-супов и некоторых овощных блюд.

Еще один способ – увеличить количество нейтральных ингредиентов. Добавьте овощи, рис, фасоль или крупы: соль никуда не денется, но распределится на больший объем, и вкус станет более сбалансированным. Это особенно уместно, если суп получился слишком жидким.

Как не испортить блюдо еще больше?

Главное правило простое: не пытайтесь исправить все сразу. Лучше добавить один ингредиент в небольшом количестве, перемешать, прогреть суп и снова попробовать. Если соленость почти не изменилась, повторите процесс.