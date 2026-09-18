Одна зайва ложка солі ще не означає, що суп доведеться виливати. У більшості випадків смак можна пом’якшити без зайвих втрат.

Що робити з пересоленим супом?

Найпростіша порада – додати сиру картоплину, але не варто покладатися лише на неї. Картопля справді вбирає частину рідини, проте натрій вона не прибирає, тож суп навряд чи стане помітно менш солоним. Якщо й використовувати цей спосіб, то краще взяти вже відварену картоплю як додатковий несолоний інгредієнт.

Надійніше працює кислота: кілька крапель лимонного соку або трохи оцту можуть приглушити різку солоність і зробити смак м’якшим. Тут важливо не поспішати – додавайте потроху й пробуйте суп після кожного кроку, щоб не зіпсувати баланс кислинкою.

Пересолений суп можна легко врятувати / Фото Pixabay

Які ще інгредієнти можуть допомогти?

Для овочевого, томатного або м’ясного супу інколи рятівною стає дрібка цукру або солодкі овочі, наприклад морква. Якщо рецепт дозволяє, можна додати вершки, сметану або натуральний йогурт: жир і молочна основа пом’якшують сприйняття солі, тож цей варіант добре працює для крем-супів та деяких овочевих страв.

Ще один спосіб – збільшити кількість нейтральних інгредієнтів. Додайте овочі, рис, квасолю або крупи: сіль не зникне, але розподілиться на більший об’єм, і смак стане збалансованішим. Це особливо доречно, якщо суп вийшов занадто рідким.

Як не зіпсувати страву ще більше?

Головне правило просте: не намагайтеся все виправити одразу. Краще додати один інгредієнт у невеликій кількості, перемішати, прогріти суп і знову скуштувати. Якщо солоність майже не змінилася, повторіть процес.