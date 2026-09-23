Маринованный виноград легко превратить в закуску, которая одинаково хорошо подходит как к мясу, так и в качестве отдельной банки на зиму. В этом рецепте есть два варианта: горячий с консервацией и холодный без нее. Оба просты, но отличаются по вкусу и способу хранения.
Какой виноград выбрать?
Для маринования подойдут столовые сорта винограда – зеленые, розовые или темные. Важно, чтобы ягоды были спелыми, плотными и не перезрелыми.
Виноград можно вкусно заготовить на зиму / Фото unsplash
Виноград нужно хорошо вымыть, отделить ягоды от гроздей и выбрать самые крупные, целые плоды. Если хвостик снимается без повреждения ягоды, его можно оторвать, а если нет – лучше срезать ножницами.
Кстати, виноград – одно из древнейших культурных растений человечества. Его рано начали использовать не только для вина, но и для других способов заготовки, где хорошо проявляют себя естественная кислотность и сахара.
Как замариновать виноград горячим способом?
Для этого варианта удобно брать поллитровые банки. Их нужно вымыть, высушить и плотно наполнить подготовленным виноградом.
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты для маринада на 1 литр воды:
– 1 литр воды;
– 150 граммов сахара;
– половина чайной ложки соли без горки;
– примерно четверть чайной ложки корицы;
– 80 миллилитров яблочного уксуса 6%.
Если используете 9% столовый уксус, его потребуется 50 мл. В каждую пол-литровую банку также кладут кусочек чили или 5 горошин черного перца, 2 горошины душистого перца и 2 гвоздики.
Приготовление:
- Наполните чистые сухие банки виноградом.
- Залейте ягоды кипятком, накройте крышками и полотенцем и оставьте примерно на 10 минут.
- Тем временем приготовьте маринад: в 1 литр воды добавьте сахар, соль и корицу, доведите до кипения.
- В конце влейте уксус.
- Слейте воду, в которой прогревался виноград.
- В каждую банку положите перец, душистый перец и гвоздику.
- Залейте виноград кипящим маринадом, закатайте банки, переверните их крышками вниз и укутайте.
После остывания заготовку можно убирать на хранение. Здесь все держится на двух горячих заливках: первая прогревает ягоды, вторая уже консервирует содержимое банки.
Как приготовить холодный маринованный виноград?
Второй вариант проще: без горячей заливки и без закатывания. Виноград просто заливают холодной питьевой водой с уксусом, солью и специями, а затем ставят в холодильник.
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– несколько кусочков перца чили;
– 2 гвоздики;
– 2 горошины душистого перца;
– примерно 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– 1 чайная ложка соли с небольшой горкой;
– 30 миллилитров яблочного уксуса;
– холодная питьевая вода до верха банки.
Приготовление:
- Виноград хорошо вымойте и отделите ягоды от веточек. Выберите целые, плотные ягоды без повреждений.
- Наполните чистую банку виноградом. Не прижимайте ягоды слишком сильно, чтобы они не треснули.
- Добавьте в банку несколько кусочков чили, гвоздику, душистый перец и горчицу в зернах. По желанию положите лавровый лист или немного сушеного розмарина.
- Всыпьте соль прямо в банку.
- Влейте 30 миллилитров яблочного уксуса. Если используете обычный столовый уксус 9%, достаточно 20 миллилитров.
- Долейте холодную питьевую воду до самого верха банки, чтобы виноград был полностью покрыт жидкостью.
- Закройте банку капроновой крышкой. Несколько раз осторожно переверните или встряхните ее, чтобы соль растворилась в воде.
- Сразу поставьте банку в холодильник. Кипятить маринад, стерилизовать или закатывать банку в этом варианте не нужно.
- Храните виноград только в холодильнике. Если хотите, чтобы он хорошо промариновался, лучше дать ему постоять хотя бы несколько дней – указанный в рецепте 1 час скорее похож на время подготовки, а не на полное маринование.
Когда виноград можно пробовать?
Холодный маринованный виноград нужно выдержать в холодильнике примерно 3 – 4 недели. Только после этого его можно пробовать.
Вкус холодного варианта заметно отличается от винограда, приготовленного горячим способом. Поэтому можно начать с одной-двух банок и сравнить обе версии.
Темные сорта для такой заготовки ценятся еще и потому, что кожица и косточки винограда содержат много фенольных соединений. В итоге получается простая, но очень характерная осенняя закуска.