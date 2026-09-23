Маринованный виноград легко превратить в закуску, которая одинаково хорошо подходит как к мясу, так и в качестве отдельной банки на зиму. В этом рецепте есть два варианта: горячий с консервацией и холодный без нее. Оба просты, но отличаются по вкусу и способу хранения.

Какой виноград выбрать?

Для маринования подойдут столовые сорта винограда – зеленые, розовые или темные. Важно, чтобы ягоды были спелыми, плотными и не перезрелыми.

Виноград можно вкусно заготовить на зиму / Фото unsplash

Виноград нужно хорошо вымыть, отделить ягоды от гроздей и выбрать самые крупные, целые плоды. Если хвостик снимается без повреждения ягоды, его можно оторвать, а если нет – лучше срезать ножницами.

Кстати, виноград – одно из древнейших культурных растений человечества. Его рано начали использовать не только для вина, но и для других способов заготовки, где хорошо проявляют себя естественная кислотность и сахара.

Как замариновать виноград горячим способом?

Для этого варианта удобно брать поллитровые банки. Их нужно вымыть, высушить и плотно наполнить подготовленным виноградом.

Время: 1 час

час Порций: 4

Ингредиенты для маринада на 1 литр воды:

– 1 литр воды;

– 150 граммов сахара;

– половина чайной ложки соли без горки;

– примерно четверть чайной ложки корицы;

– 80 миллилитров яблочного уксуса 6%.

Если используете 9% столовый уксус, его потребуется 50 мл. В каждую пол-литровую банку также кладут кусочек чили или 5 горошин черного перца, 2 горошины душистого перца и 2 гвоздики.

Приготовление:

Наполните чистые сухие банки виноградом. Залейте ягоды кипятком, накройте крышками и полотенцем и оставьте примерно на 10 минут. Тем временем приготовьте маринад: в 1 литр воды добавьте сахар, соль и корицу, доведите до кипения. В конце влейте уксус. Слейте воду, в которой прогревался виноград. В каждую банку положите перец, душистый перец и гвоздику. Залейте виноград кипящим маринадом, закатайте банки, переверните их крышками вниз и укутайте.

После остывания заготовку можно убирать на хранение. Здесь все держится на двух горячих заливках: первая прогревает ягоды, вторая уже консервирует содержимое банки.

Как приготовить холодный маринованный виноград?

Второй вариант проще: без горячей заливки и без закатывания. Виноград просто заливают холодной питьевой водой с уксусом, солью и специями, а затем ставят в холодильник.

Время: 1 час

час Порций: 6

Ингредиенты:

– несколько кусочков перца чили;

– 2 гвоздики;

– 2 горошины душистого перца;

– примерно 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– 1 чайная ложка соли с небольшой горкой;

– 30 миллилитров яблочного уксуса;

– холодная питьевая вода до верха банки.

Приготовление:

Виноград хорошо вымойте и отделите ягоды от веточек. Выберите целые, плотные ягоды без повреждений. Наполните чистую банку виноградом. Не прижимайте ягоды слишком сильно, чтобы они не треснули. Добавьте в банку несколько кусочков чили, гвоздику, душистый перец и горчицу в зернах. По желанию положите лавровый лист или немного сушеного розмарина. Всыпьте соль прямо в банку. Влейте 30 миллилитров яблочного уксуса. Если используете обычный столовый уксус 9%, достаточно 20 миллилитров. Долейте холодную питьевую воду до самого верха банки, чтобы виноград был полностью покрыт жидкостью. Закройте банку капроновой крышкой. Несколько раз осторожно переверните или встряхните ее, чтобы соль растворилась в воде. Сразу поставьте банку в холодильник. Кипятить маринад, стерилизовать или закатывать банку в этом варианте не нужно. Храните виноград только в холодильнике. Если хотите, чтобы он хорошо промариновался, лучше дать ему постоять хотя бы несколько дней – указанный в рецепте 1 час скорее похож на время подготовки, а не на полное маринование.

Когда виноград можно пробовать?

Холодный маринованный виноград нужно выдержать в холодильнике примерно 3 – 4 недели. Только после этого его можно пробовать.

Вкус холодного варианта заметно отличается от винограда, приготовленного горячим способом. Поэтому можно начать с одной-двух банок и сравнить обе версии.

Темные сорта для такой заготовки ценятся еще и потому, что кожица и косточки винограда содержат много фенольных соединений. В итоге получается простая, но очень характерная осенняя закуска.