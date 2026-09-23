Маринований виноград легко перетворити на закуску, яка однаково добре працює і до м’яса, і як окрема банка на зиму. У цьому рецепті є два варіанти: гарячий із консервацією та холодний без неї. Обидва прості, але дають різний смак і різний спосіб зберігання.
Який виноград обрати?
Для маринування підійдуть столові сорти винограду – зелені, рожеві або темні. Важливо, щоб ягоди були стиглими, щільними й не перезрілими.
Виногад можна смачно заготувати на зиму / Фото unsplash
Виноград треба добре вимити, відокремити ягоди від грон і вибрати найбільші, цілі плоди. Якщо хвостик знімається без пошкодження ягоди, його можна обірвати, а якщо ні – краще зрізати ножицями.
До речі, виноград – одна з найдавніших культурних рослин людства. Його рано почали використовувати не лише для вина, а й для інших способів заготівлі, де добре працюють природна кислотність і цукри.
Як замаринувати виноград гарячим способом?
Для цього варіанта зручно брати півлітрові банки. Їх треба вимити, висушити й щільно наповнити підготовленим виноградом.
- Час: 1 годин
- Порцій: 4
Інгредієнти для маринаду на 1 літр води:
– 1 літр води;
– 150 грамів цукру;
– половина чайної ложки солі без гірки;
– приблизно чверть чайної ложки кориці;
– 80 мілілітрів яблучного оцту 6%.
Якщо берете 9% столовий оцет, його потрібно 50 мл. У кожну півлітрову банку також кладуть шматочок чилі або 5 горошин чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю та 2 гвоздики.
Приготування:
- Наповніть чисті сухі банки виноградом.
- Залийте ягоди окропом, накрийте кришками та рушником і залиште приблизно на 10 хвилин.
- Тим часом приготуйте маринад: у 1 літр води додайте цукор, сіль і корицю, доведіть до кипіння.
- Наприкінці влийте оцет.
- Злийте воду, якою прогрівався виноград.
- У кожну банку покладіть перець, духмяний перець і гвоздику.
- Залийте виноград киплячим маринадом, закатайте банки, переверніть їх на кришки та укутайте.
Після охолодження заготовку можна прибирати на зберігання. Тут усе тримається на двох гарячих заливках: перша прогріває ягоди, друга вже консервує вміст банки.
Як зробити холодний маринований виноград?
Другий варіант простіший: без гарячої заливки й без закатування. Виноград просто заливають холодною питною водою з оцтом, сіллю та спеціями, а потім ставлять у холодильник.
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– кілька шматочків перцю чилі;
– 2 гвоздики;
– 2 горошини духмяного перцю;
– приблизно 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– 1 чайна ложка солі з невеликою гіркою;
– 30 мілілітрів яблучного оцту;
– холодна питна вода до верху банки.
Приготування:
- Виноград добре помийте та відокремте ягоди від гілочок. Виберіть цілі, щільні ягоди без пошкоджень.
- Чисту банку наповніть виноградом. Не притискайте ягоди надто сильно, щоб вони не потріскалися.
- Додайте до банки кілька шматочків чилі, гвоздику, духмяний перець і гірчицю в зернах. За бажанням покладіть лавровий лист або трохи сушеного розмарину.
- Всипте сіль безпосередньо в банку.
- Влийте 30 мілілітрів яблучного оцту. Якщо використовуєте звичайний столовий оцет 9%, достатньо 20 мілілітрів.
- Долийте холодну питну воду до самого верху банки, щоб виноград був повністю покритий рідиною.
- Закрийте банку капроновою кришкою. Кілька разів обережно переверніть або похитайте її, щоб сіль розійшлася у воді.
- Одразу поставте банку в холодильник. Кип’ятити маринад, стерилізувати чи закатувати банку в цьому варіанті не потрібно.
- Зберігайте виноград тільки в холодильнику. Якщо хочете, щоб він добре промаринувався, краще дати йому постояти хоча б кілька днів — зазначена в рецепті 1 година радше схожа на час підготовки, а не на повне маринування.
Коли виноград можна куштувати?
Холодний маринований виноград потрібно витримати в холодильнику приблизно 3–4 тижні. Лише після цього його можна пробувати.
Смак холодного варіанта помітно відрізняється від винограду, зробленого гарячим способом. Тож можна почати з однієї-двох банок і порівняти обидві версії.
Темні сорти для такої заготівлі цінують ще й тому, що шкірка та кісточки винограду містять багато фенольних сполук. У підсумку виходить проста, але дуже характерна осіння закуска.