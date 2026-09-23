Маринований виноград легко перетворити на закуску, яка однаково добре працює і до м’яса, і як окрема банка на зиму. У цьому рецепті є два варіанти: гарячий із консервацією та холодний без неї. Обидва прості, але дають різний смак і різний спосіб зберігання.

Який виноград обрати?

Для маринування підійдуть столові сорти винограду – зелені, рожеві або темні. Важливо, щоб ягоди були стиглими, щільними й не перезрілими.

Виногад можна смачно заготувати на зиму / Фото unsplash

Виноград треба добре вимити, відокремити ягоди від грон і вибрати найбільші, цілі плоди. Якщо хвостик знімається без пошкодження ягоди, його можна обірвати, а якщо ні – краще зрізати ножицями.

До речі, виноград – одна з найдавніших культурних рослин людства. Його рано почали використовувати не лише для вина, а й для інших способів заготівлі, де добре працюють природна кислотність і цукри.

Як замаринувати виноград гарячим способом?

Для цього варіанта зручно брати півлітрові банки. Їх треба вимити, висушити й щільно наповнити підготовленим виноградом.

Час: 1 годин

1 годин Порцій: 4

Інгредієнти для маринаду на 1 літр води:

– 1 літр води;

– 150 грамів цукру;

– половина чайної ложки солі без гірки;

– приблизно чверть чайної ложки кориці;

– 80 мілілітрів яблучного оцту 6%.

Якщо берете 9% столовий оцет, його потрібно 50 мл. У кожну півлітрову банку також кладуть шматочок чилі або 5 горошин чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю та 2 гвоздики.

Приготування:

Наповніть чисті сухі банки виноградом. Залийте ягоди окропом, накрийте кришками та рушником і залиште приблизно на 10 хвилин. Тим часом приготуйте маринад: у 1 літр води додайте цукор, сіль і корицю, доведіть до кипіння. Наприкінці влийте оцет. Злийте воду, якою прогрівався виноград. У кожну банку покладіть перець, духмяний перець і гвоздику. Залийте виноград киплячим маринадом, закатайте банки, переверніть їх на кришки та укутайте.

Після охолодження заготовку можна прибирати на зберігання. Тут усе тримається на двох гарячих заливках: перша прогріває ягоди, друга вже консервує вміст банки.

Як зробити холодний маринований виноград?

Другий варіант простіший: без гарячої заливки й без закатування. Виноград просто заливають холодною питною водою з оцтом, сіллю та спеціями, а потім ставлять у холодильник.

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– кілька шматочків перцю чилі;

– 2 гвоздики;

– 2 горошини духмяного перцю;

– приблизно 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 1 чайна ложка солі з невеликою гіркою;

– 30 мілілітрів яблучного оцту;

– холодна питна вода до верху банки.

Приготування:

Виноград добре помийте та відокремте ягоди від гілочок. Виберіть цілі, щільні ягоди без пошкоджень. Чисту банку наповніть виноградом. Не притискайте ягоди надто сильно, щоб вони не потріскалися. Додайте до банки кілька шматочків чилі, гвоздику, духмяний перець і гірчицю в зернах. За бажанням покладіть лавровий лист або трохи сушеного розмарину. Всипте сіль безпосередньо в банку. Влийте 30 мілілітрів яблучного оцту. Якщо використовуєте звичайний столовий оцет 9%, достатньо 20 мілілітрів. Долийте холодну питну воду до самого верху банки, щоб виноград був повністю покритий рідиною. Закрийте банку капроновою кришкою. Кілька разів обережно переверніть або похитайте її, щоб сіль розійшлася у воді. Одразу поставте банку в холодильник. Кип’ятити маринад, стерилізувати чи закатувати банку в цьому варіанті не потрібно. Зберігайте виноград тільки в холодильнику. Якщо хочете, щоб він добре промаринувався, краще дати йому постояти хоча б кілька днів — зазначена в рецепті 1 година радше схожа на час підготовки, а не на повне маринування.

Коли виноград можна куштувати?

Холодний маринований виноград потрібно витримати в холодильнику приблизно 3–4 тижні. Лише після цього його можна пробувати.

Смак холодного варіанта помітно відрізняється від винограду, зробленого гарячим способом. Тож можна почати з однієї-двох банок і порівняти обидві версії.

Темні сорти для такої заготівлі цінують ще й тому, що шкірка та кісточки винограду містять багато фенольних сполук. У підсумку виходить проста, але дуже характерна осіння закуска.