Можно ли вернуть ножу остроту без точилки, камня и специальных приспособлений? Оказывается, так – для этого нужна лишь алюминиевая фольга, пишет OKDIARIO.

Как работает этот бытовой лайфхак?

Суть трюка проста: нужно взять кусок алюминиевой фольги, сложить его в четыре слоя и несколько раз осторожно провести лезвием по поверхности.

Авторы совета отмечают, что движение должно напоминать то, как будто нож вытирают кухонным полотенцем. Все занимает около 30 секунд, поэтому это удобный вариант для быстрой подправки лезвия, когда под рукой нет классической точилки.

Заточить нож можно обычной фольгой / Фото Pixabay

Что советуют, чтобы ножи дольше оставались острыми?

Чтобы лезвие оставалось безупречно острым и не тупилось преждевременно, нарезать продукты следует исключительно на деревянных или пластиковых досках, избегая контакта с твердым стеклом, гранитом или мрамором. После каждого приготовления пищи нож важно тщательно вымыть мягкой губкой без жестких металлических скребков и никогда не оставлять на нем остатки еды.

Сталь не переносит сырости, поэтому влажные лезвия обязательно вытирают насухо, чтобы защитить металл от ржавчины и пятен. Не менее важно использовать нож по прямому назначению и не поддевать им крышки вместо отвертки или рычага, а в случае скола острия или трещины на рукоятке инструмент безопаснее просто заменить. Таке бережное и простое ежедневное отношение сохранит идеальную режущую кромку гораздо надежнее, чем любые экстренные кухонные лайфхаки.