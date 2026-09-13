Чи можна повернути ножу гостроту без точила, каменю та спеціальних пристроїв? Виявляється, так – для цього потрібна лише алюмінієва фольга, пише OKDIARIO.

Як працює цей побутовий лайфхак?

Суть трюку проста: треба взяти шматок алюмінієвої фольги, скласти його в чотири шари та кілька разів обережно провести лезом по поверхні.

Автори поради зазначають, що рух має бути схожим на те, ніби ніж витирають кухонним рушником. Усе займає близько 30 секунд, тож це зручний варіант для швидкого підправлення леза, коли під рукою немає класичного точила.

Заточити ніж можна звичайною фольгою / Фото Pixabay

Що радять, аби ножі довше лишалися гострими?

Аби лезо залишалося бездоганно гострим і не тупилося завчасно, нарізати продукти варто виключно на дерев'яних чи пластикових дошках, уникаючи контакту з твердим склом, гранітом чи мармуром. Після кожного готування ніж важливо ретельно вимити м’якою губкою без жорстких металевих шкребків і ніколи не лишати на ньому залишки їжі.

Сталь не терпить сирості, тож вологі леза обов'язково витирають насухо, щоб захистити метал від іржі та плям. Не менш важливо берегти ніж за прямим призначенням і не підважувати ним кришки замість викрутки чи важеля, а у разі сколу вістря чи тріщини на ручці інструмент безпечніше просто замінити. Таке дбайливе й просте щоденне ставлення збереже ідеальну ріжучу кромку куди надійніше, ніж будь-які екстрені кухонні лайфхаки.