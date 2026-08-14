Не каждый вид соли подходит для банок. А ошибка в выборе может привести к помутнению рассола или брожению, и тогда все усилия пойдут насмарку! 24 Канал рассказывает, какая соль точно не навредит вашим заготовкам.

Каменная соль

Классическая каменная соль среднего или крупного помола без примесей остается золотым стандартом. Она имеет чистый состав (хлорид натрия) без лишних добавок, обеспечивает стабильную концентрацию рассола и надежно подавляет нежелательные микроорганизмы.

Соль – важная основа консервирования / Фото Pexels

Морская соль

Использовать ее можно, но только в чистом виде. Избегайте вариантов с сухими травами, ароматизаторами или пряностями – такие смеси рассчитаны исключительно на готовые блюда и могут испортить маринад.

Соль "Экстра" и йодированная

Мелкую соль сорта "Экстра" лучше не брать для заготовок: она часто содержит антислеживающие вещества, а из-за мелкого помола ее легко передозировать. Что касается йодированной соли, то хотя современные соединения йода более устойчивы, для классического квашения и маринования надежнее выбирать обычную нейодированную, чтобы овощи не потеряли упругость.

От чего стоит отказаться

Для консервирования категорически не подходит диетическая соль с пониженным содержанием натрия, поскольку она имеет другой химический состав и не гарантирует сохранность продуктов. Также строго соблюдайте пропорции в рецептах: уменьшение количества соли по собственному усмотрению создает риск порчи заготовок.