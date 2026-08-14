Не кожен вид солі підходить для банок. А помилка у виборі може призвести до помутніння розсолу або бродіння, тож усі зусилля зійдуть нанівець! 24 Канал розповідає, яка сіль точно не зашкодить вашим заготовкам.

Кам’яна сіль

Класична кам’яна сіль середнього або грубого помелу без домішок залишається золотим стандартом. Вона має чистий склад (хлорид натрію) без зайвих добавок, забезпечує стабільну концентрацію розсолу та надійно пригнічує небажані мікроорганізми.

Сіль – важлива основа консервації / Фото Pexels

Морська сіль

Використовувати її можна, але лише в чистому вигляді. Уникайте варіантів із сухими травами, ароматизаторами чи прянощами – такі суміші розраховані виключно на готові страви та можуть зіпсувати маринад.

Сіль "Екстра" та йодована

Дрібну сіль сорту "Екстра" краще не брати для заготовок: вона часто містить речовини проти злежування, а через дрібний помел її легко передозувати. Щодо йодованої солі, то хоч сучасні сполуки йоду стійкіші, для класичного квашення та маринування надійніше обирати звичайну нейодовану, аби овочі не втратили пружність.

Від чого варто відмовитися

Для консервації категорично не підходить дієтична сіль зі зниженим вмістом натрію, оскільки вона має інший хімічний баланс і не гарантує захисту продуктів. Також суворо дотримуйтеся пропорцій у рецептах: зменшення кількості солі на власний розсуд створює ризик псування заготовок.