Не все грибы одинаково хорошо переносят сушку. Одни после нее становятся ароматнее, а другие теряют текстуру и вкус. Именно поэтому для разных видов стоит выбирать разные способы заготовки на зиму.

Какие грибы лучше не сушить?

Лучше всего для сушки подходят грибы с плотной мякотью и ярко выраженным ароматом – белые, подберезовики, подосичники и польские грибы. После сушки они хорошо восстанавливаются при замачивании и подходят для супов, соусов и других блюд.

Маслятки для такого способа заготовки подходят хуже. Их скользкая кожица после сушки может стать жесткой, а сам гриб – потерять приятную текстуру.

Сыроежки тоже не самый удачный вариант. Из-за ломкой мякоти они не дают желаемого результата после сушки.

Лисички сушить можно, но это не всегда лучшее решение. После потери влаги они часто становятся жесткими и требуют длительного замачивания.

Аромат, который стоит сохранить / Фото Pexels

Почему сушеные грибы такие ароматные?

Во время сушки грибы теряют воду, но вкусовые соединения в них концентрируются. Именно поэтому сушеные белые грибы или подберезовики часто дают насыщенный бульон: в них сильнее ощущаются природные нуклеотиды и аминокислоты, которые усиливают умами.

После замачивания такие грибы не только частично восстанавливают свою текстуру, но и придают блюду очень выразительный вкус.

Почему заменить сушку?

Если гриб не подходит для сушки, его лучше заготовить другим способом.

Для замораживания грибы нужно перебрать, очистить от лесного мусора и, в зависимости от вида, отварить или обжарить. После охлаждения их раскладывают порциями в пакеты или контейнеры и отправляют в морозильную камеру.

Маринование хорошо подходит для небольших крепких грибов. А соление особенно удачно для грибов с плотной мякотью.

О чем нельзя забывать?

Какой бы способ заготовки вы ни выбрали, используйте только те дикорастущие грибы, в которых вы уверены. Сушка, замораживание или маринование не делают ядовитые грибы безопасными.

Важно! Даже опытным грибникам лучше отказаться от сомнительных находок. Лучшая зимняя заготовка – то, что сохраняет вкус и не создает рисков.