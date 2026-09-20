Не всі гриби однаково добре переносять сушіння. Одні після нього стають ароматнішими, а інші втрачають текстуру й смак. Саме тому для різних видів варто обирати різні способи заготівлі на зиму.

Які гриби краще не сушити?

Найкраще для сушіння підходять гриби з щільною м’якоттю та виразним ароматом – білі, підберезники, підосичники та польські гриби. Після сушіння вони добре відновлюються під час замочування і підходять для супів, соусів та інших страв.

Маслюки для такого способу заготівлі пасують гірше. Їхня слизька шкірка після висушування може стати жорсткою, а сам гриб – втратити приємну текстуру.

Сироїжки теж не найвдаліший варіант. Через ламку м’якоть вони не дають бажаного результату після сушіння.

Лисички сушити можна, але це не завжди найкраще рішення. Після втрати вологи вони часто стають жорсткими і потребують тривалого замочування.

Аромат, який варто зберегти / Фото Pexels

Чому сушені гриби такі ароматні?

Під час сушіння гриби втрачають воду, але смакові сполуки в них концентруються. Саме тому сушені білі гриби чи підберезники часто дають насичений бульйон: у них сильніше відчуваються природні нуклеотиди та амінокислоти, які підсилюють умамі.

Після замочування такі гриби не лише частково повертають текстуру, а й віддають у страву дуже виразний смак.

Чим замінити сушіння?

Якщо гриб не любить сушіння, його краще заготувати іншим способом.

Для заморожування гриби потрібно перебрати, очистити від лісового сміття та, залежно від виду, відварити або обсмажити. Після охолодження їх розкладають порціями в пакети чи контейнери та відправляють у морозильну камеру.

Маринування добре підходить для невеликих міцних грибів. А соління особливо вдале для грибів зі щільною м’якоттю.

Про що не можна забувати?

Який би спосіб заготівлі ви не обрали, використовуйте лише ті дикорослі гриби, у яких ви впевнені. Сушіння, заморожування чи маринування не робить отруйні гриби безпечними.

Важливо! Навіть досвідченим грибникам краще відмовитися від сумнівних знахідок. Найкраща зимова заготівля – та, що зберігає смак і не створює ризиків.