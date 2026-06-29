Домашнее консервирование – это настоящее кулинарное искусство. Успех здесь полностью зависит от мелких деталей и правильной стерилизации, и даже самой незначительной ошибки достаточно, чтобы все запасы испортились, сообщает портал The Spruce Eats.

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Что важно знать о консервировании?

Базовое и самое главное правило безопасности — избегать резкого температурного контраста. Никогда не переливайте горячее кипящее варенье в холодную стеклянную посуду и не кладите холодные продукты в раскаленные банки, иначе стекло просто треснет. Именно поэтому доставать банки из духовки или горячей посудомоечной машины нужно непосредственно перед самым розливом, чтобы они не успели преждевременно остыть.

Вкус лета на целый год / Фото Pixabay

Кроме того, опытные хозяйки всегда готовят и стерилизуют посуду с запасом. Если готового варенья или солений окажется чуть больше, чем планировалось, начинать процесс дезинфекции дополнительной тары с нуля будет уже поздно.

Отдельное внимание стоит уделить герметичности. Старые, погнутые или ржавые крышки от покупных джемов лучше сразу выбросить в мусор. Они не создадут необходимого вакуума и сведут все ваши усилия на нет. Вместо них для надежной защиты можно использовать специальные восковые диски.

В конце, когда баночки уже наполнены, не спешите их сразу закручивать. Дайте горячему варенью или маринаду спокойно постоять и "отдохнуть" около 15 минут. За это время выйдет лишний воздух, и герметичность будет идеальной.