Домашнє консервування – це справжнє кулінарне мистецтво. Успіх тут повністю залежить від дрібних деталей і правильної стерилізації, і навіть найменшої помилки достатньо, аби всі запаси були зіпсутими, розповідає портал The Spruce Eats.

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Що важливо знати про консервацію?

Базове і найголовніше правило безпеки – уникати різкого температурного контрасту. Ніколи не перекладайте гаряче кипляче варення у холодний скляний посуд і не кладіть холодні продукти в розпечені банки, інакше скло просто трісне. Саме тому діставати банки з духовки або гарячої посудомийної машини потрібно безпосередньо перед самим фасуванням, щоб вони не встигли завчасно охолонути.

Смак літа на цілий рік / Фото Pixabay

Також досвідчені господині завжди готують та стерилізують посуд із запасом. Якщо готового конфітюру чи солінь виявиться трохи більше, ніж планувалося, починати процес дезінфекції додаткової тари з нуля буде вже пізно.

Окрему увагу варто приділити герметичності. Старі, погнуті або іржаві кришки від покупних джемів краще відразу відправити в смітник. Вони не створять необхідного вакууму і зведуть усю вашу працю нанівець. Замість них для надійного захисту можна використовувати спеціальні воскові диски.

Наприкінці, коли баночки вже наповнені, не поспішайте їх одразу закручувати. Дайте гарячому варенню або маринаду спокійно постояти й "відпочити" близько 15 хвилин. За цей час вийде зайве повітря, і закупорка буде ідеальною.