Масло 72,5% обычно мягче, так как содержит немного больше влаги. Его легче намазать сразу после извлечения из холодильника, оно лучше поддается ножу и не разламывает мякиш хлеба, отмечает 24 Канал.Масло 82,5% плотнее и имеет более выраженный сливочный вкус. Именно поэтому его чаще используют для теста, кремов, соусов и блюд, где масло должно не просто растаять, а придать аромат и нужную текстуру.

Какое масло лучше для канапе?

Для канапе удобнее брать масло 72,5%. Оно мягче, легче распределяется тонким слоем и не требует длительного пребывания на столе после холодильника. Такое масло хорошо сочетается с хлебом, тостами, булочками, вареным картофелем или кашей. Оно не такое плотное, поэтому его проще использовать каждый день, особенно когда нужно быстро приготовить завтрак.

Какое масло с чем сочетается / Фото Unsplash

Если же хочется более насыщенного сливочного вкуса, можно взять масло 82,5%. Но его лучше достать из холодильника чуть раньше. Холодное масло с более высоким содержанием жира тверже, поэтому на свежем хлебе может крошиться или рвать мякиш. Какое масло лучше для выпечки? Для выпечки чаще выбирают масло 82,5%.

В нем меньше влаги, поэтому тесто получается более стабильным, а вкус – более выразительным. Это особенно заметно в песочном тесте, круассанах, печенье, кексах и кремах. Более жирное масло лучше держит структуру. В песочном тесте оно помогает получить хрупкую текстуру, в слоеном – более четкие слои, а в креме – более густую и гладкую основу. Масло 72,5% тоже можно использовать для простой домашней выпечки. Оно подойдет для пирогов, блинов, творожников, запеканок или теста, где небольшая разница во влажности не испортит результат. Но для рецепта, где масло является главным ингредиентом, лучше не экономить.