Масло 72,5% зазвичай м’якше, бо містить трохи більше вологи. Його легше намазати одразу після холодильника, воно швидше піддається ножу й не ламає м’якуш хліба, зазначає 24 Канал.Масло 82,5% щільніше й має виразніший вершковий смак. Саме тому його частіше беруть для тіста, кремів, соусів і страв, де масло має не просто розтанути, а дати аромат і правильну текстуру.

Яке масло краще для канапок?

Для канапок зручніше брати масло 72,5%. Воно м’якше, легше розподіляється тонким шаром і не потребує довго лежати на столі після холодильника. Таке масло добре пасує до хліба, тостів, булочок, вареної картоплі або каші. Воно не таке щільне, тому його простіше використовувати щодня, особливо коли треба швидко зробити сніданок.

Яке масло з чим смакує / Фото Unsplash

Якщо ж хочеться більш насиченого вершкового смаку, можна взяти 82,5%. Але його краще дістати з холодильника трохи раніше. Холодне жирніше масло твердіше, тому на свіжому хлібі може кришитися або рвати м’якуш. Яке масло краще для випічки? Для випічки частіше обирають масло 82,5%.

У ньому менше вологи, тому тісто виходить стабільнішим, а смак – більш виразним. Це особливо помітно в пісочному тісті, круасанах, печиві, кексах і кремах. Жирніше масло краще тримає структуру. У пісочному тісті воно допомагає отримати крихку текстуру, у листковому – чіткіші шари, а в кремі – густішу й гладшу основу. Масло 72,5% теж можна використовувати для простої домашньої випічки. Воно підійде для пирогів, млинців, сирників, запіканок або тіста, де невелика різниця у вологості не зіпсує результат. Але для рецепта, де масло головний інгредієнт, краще не економити.