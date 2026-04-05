Каким бы вкусным и сочным ни был шашлык, ему всегда нужна овощная "компания". Не надо придумывать сложных кулинарных манипуляций, с правильными рецептами это дело считанных минут.

Интересно Говядина, свинина или курица: из какого мяса получится самое вкусное барбекю

Как приготовить классический салат к шашлыку?

Время : 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов помидоров черри;

– 1/2 фиолетовой луковицы;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка меда;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– щепотка сушеного орегано;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры черри промойте и разрежьте пополам. Фиолетовый лук тонко нарежьте кольцами или полукольцами и добавьте к помидорам. Для заправки соедините оливковое масло с медом, натрите туда чеснок, влейте лимонный сок, добавьте соль, перец и сушеное орегано, после чего все хорошо перемешайте до однородности. Готовой заправкой полейте салат и сразу подавайте.

Как приготовить салат в маринаде к барбекю?

Время : 10 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 огурец;

– 5 редисок;

– 1 синяя луковица;

– 1 пучок укропа;

– 3 зубчика чеснока;

– 1/2 перца чили;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 столовая ложка масла;

– кипяток.

Приготовление:

Огурец, редис, синий лук и укроп нарежьте и переложите в банку. Отдельно приготовьте маринад: к укропу добавьте измельченный чеснок, соль, перец чили, соевый соус, уксус и масло, после чего залейте все кипятком. Готовым маринадом залейте овощи, дайте им остыть, накройте банку и поставьте в холодильник на ночь. Такой салат хорошо подходит к шашлыку, но вполне подойдет и для легкого ужина.

Как приготовить салат из печеных овощей?

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 средние баклажаны;

– 2 помидора;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 пучок зелени;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– масло для жарки; – 0,5 чайной ложки соли; – 1 чайная ложка сахара; – 1 столовая ложка уксуса 9%; – 3 столовые ложки масла; – 1 столовая ложка соуса терияки; – перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны лучше почистите, ведь с кожурой они могут получиться затвердевшими. Нарежьте их средними кусочками, не слишком мелко и не слишком крупными. Добавьте кукурузный крахмал, хорошо встряхните или перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись, а тогда быстро обжарьте на растительном масле со всех сторон. Готовые баклажаны переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Помидоры нарежьте, зелень порубите, чеснок измельчите. Для заправки отдельно смешайте соль, сахар, уксус, масло и соус терияки. По желанию добавьте перец. После этого соедините обжаренные баклажаны с помидорами, зеленью и чесноком, полейте заправкой и хорошо перемешайте.

Что попробовать на природе?