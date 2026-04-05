Каким бы вкусным и сочным ни был шашлык, ему всегда нужна овощная "компания". Не надо придумывать сложных кулинарных манипуляций, с правильными рецептами это дело считанных минут.
Как приготовить классический салат к шашлыку?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов помидоров черри;
– 1/2 фиолетовой луковицы;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– щепотка сушеного орегано;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу.
Приготовление:
Приготовление:
- Помидоры черри промойте и разрежьте пополам.
- Фиолетовый лук тонко нарежьте кольцами или полукольцами и добавьте к помидорам.
- Для заправки соедините оливковое масло с медом, натрите туда чеснок, влейте лимонный сок, добавьте соль, перец и сушеное орегано, после чего все хорошо перемешайте до однородности.
- Готовой заправкой полейте салат и сразу подавайте.
Как приготовить салат в маринаде к барбекю?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 огурец;
– 5 редисок;
– 1 синяя луковица;
– 1 пучок укропа;
– 3 зубчика чеснока;
– 1/2 перца чили;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 столовая ложка масла;
– кипяток.
Приготовление:
Приготовление:
- Огурец, редис, синий лук и укроп нарежьте и переложите в банку.
- Отдельно приготовьте маринад: к укропу добавьте измельченный чеснок, соль, перец чили, соевый соус, уксус и масло, после чего залейте все кипятком.
- Готовым маринадом залейте овощи, дайте им остыть, накройте банку и поставьте в холодильник на ночь.
- Такой салат хорошо подходит к шашлыку, но вполне подойдет и для легкого ужина.
Как приготовить салат из печеных овощей?
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 средние баклажаны;
– 2 помидора;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 пучок зелени;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– масло для жарки; – 0,5 чайной ложки соли; – 1 чайная ложка сахара; – 1 столовая ложка уксуса 9%; – 3 столовые ложки масла; – 1 столовая ложка соуса терияки; – перец по вкусу.
Приготовление:
Приготовление:
- Баклажаны лучше почистите, ведь с кожурой они могут получиться затвердевшими.
- Нарежьте их средними кусочками, не слишком мелко и не слишком крупными.
- Добавьте кукурузный крахмал, хорошо встряхните или перемешайте, чтобы кусочки равномерно покрылись, а тогда быстро обжарьте на растительном масле со всех сторон.
- Готовые баклажаны переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Помидоры нарежьте, зелень порубите, чеснок измельчите.
- Для заправки отдельно смешайте соль, сахар, уксус, масло и соус терияки. По желанию добавьте перец.
- После этого соедините обжаренные баклажаны с помидорами, зеленью и чесноком, полейте заправкой и хорошо перемешайте.
