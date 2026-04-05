Яким би смачним та соковитим не був шашлик, йому завжди потрібна овочева "компанія". Не треба вигадувати складних кулінарних маніпуляцій, з правильними рецептами це справа лічених хвилин.
Цікаво Яловичина, свинина чи курка: з якого м'яса вийде найсмачніше барбекю
Як приготувати класичний салат до шашлику?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів помідорів чері;
– 1/2 фіолетової цибулини;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду;
– 2 зубчики часнику;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– дрібка сушеного орегано;
– сіль до смаку;
– перець до смаку.
Приготування:
- Помідори чері промийте та розріжте навпіл.
- Фіолетову цибулю тонко наріжте кільцями або півкільцями й додайте до помідорів.
- Для заправки з’єднайте оливкову олію з медом, натріть туди часник, влийте лимонний сік, додайте сіль, перець і сушене орегано, після чого все добре перемішайте до однорідності.
- Готовою заправкою полийте салат і відразу подавайте.
Як приготувати салат у маринаді до барбекю?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 огірок;
– 5 редисок;
– 1 синя цибулина;
– 1 пучок кропу;
– 3 зубчики часнику;
– 1/2 перцю чилі;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 столова ложка олії;
– окріп.
Приготування:
- Огірок, редиску, синю цибулю та кріп наріжте й перекладіть у банку.
- Окремо приготуйте маринад: до кропу додайте подрібнений часник, сіль, перець чилі, соєвий соус, оцет і олію, після чого залийте все окропом.
- Готовим маринадом залийте овочі, дайте їм охолонути, накрийте банку й поставте в холодильник на ніч.
- Такий салат добре смакує до шашлику, але цілком підійде і для легкої вечері.
Як приготувати салат з печених овочів?
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 середні баклажани;
– 2 помідори;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 пучок зелені;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– олія для смаження; – 0,5 чайної ложки солі; – 1 чайна ложка цукру; – 1 столова ложка оцту 9 %; – 3 столові ложки олії; – 1 столова ложка соусу теріякі; – перець до смаку.
Приготування:
- Баклажани краще почистьте, адже зі шкіркою вони можуть вийти затвердими.
- Наріжте їх середніми шматочками, не надто дрібно і не надто великими.
- Додайте кукурудзяний крохмаль, добре струсіть або перемішайте, щоб шматочки рівномірно вкрилися, а тоді швидко обсмажте на олії з усіх боків.
- Готові баклажани перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Помідори наріжте, зелень посічіть, часник подрібніть.
- Для заправки окремо змішайте сіль, цукор, оцет, олію та соус теріякі. За бажанням додайте перець.
- Після цього з’єднайте обсмажені баклажани з помідорами, зеленню та часником, полийте заправкою й добре перемішайте.
Що спробувати на природі?
Барбекю з риби чудово урізноманітнить ваш пікнік.
А якщо готуватимете шашлик, то в пригоді стане цей чудовий маринад.