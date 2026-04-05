Яким би смачним та соковитим не був шашлик, йому завжди потрібна овочева "компанія". Не треба вигадувати складних кулінарних маніпуляцій, з правильними рецептами це справа лічених хвилин.

Як приготувати класичний салат до шашлику?

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів помідорів чері;

– 1/2 фіолетової цибулини;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка меду;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– дрібка сушеного орегано;

– сіль до смаку;

– перець до смаку.

Приготування:

Помідори чері промийте та розріжте навпіл. Фіолетову цибулю тонко наріжте кільцями або півкільцями й додайте до помідорів. Для заправки з’єднайте оливкову олію з медом, натріть туди часник, влийте лимонний сік, додайте сіль, перець і сушене орегано, після чого все добре перемішайте до однорідності. Готовою заправкою полийте салат і відразу подавайте.

Як приготувати салат у маринаді до барбекю?

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 огірок;

– 5 редисок;

– 1 синя цибулина;

– 1 пучок кропу;

– 3 зубчики часнику;

– 1/2 перцю чилі;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 столова ложка оцту;

– 1 столова ложка олії;

– окріп.

Приготування:

Огірок, редиску, синю цибулю та кріп наріжте й перекладіть у банку. Окремо приготуйте маринад: до кропу додайте подрібнений часник, сіль, перець чилі, соєвий соус, оцет і олію, після чого залийте все окропом. Готовим маринадом залийте овочі, дайте їм охолонути, накрийте банку й поставте в холодильник на ніч. Такий салат добре смакує до шашлику, але цілком підійде і для легкої вечері.

Як приготувати салат з печених овочів?

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середні баклажани;

– 2 помідори;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 пучок зелені;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– олія для смаження; – 0,5 чайної ложки солі; – 1 чайна ложка цукру; – 1 столова ложка оцту 9 %; – 3 столові ложки олії; – 1 столова ложка соусу теріякі; – перець до смаку.

Приготування:

Баклажани краще почистьте, адже зі шкіркою вони можуть вийти затвердими. Наріжте їх середніми шматочками, не надто дрібно і не надто великими. Додайте кукурудзяний крохмаль, добре струсіть або перемішайте, щоб шматочки рівномірно вкрилися, а тоді швидко обсмажте на олії з усіх боків. Готові баклажани перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Помідори наріжте, зелень посічіть, часник подрібніть. Для заправки окремо змішайте сіль, цукор, оцет, олію та соус теріякі. За бажанням додайте перець. Після цього з’єднайте обсмажені баклажани з помідорами, зеленню та часником, полийте заправкою й добре перемішайте.

