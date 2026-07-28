В этом рецепте от Господиньки все держится на простых шагах и привычных продуктах, так что бездрожжевая выпечка здесь действительно не занимает много времени. Кисломолочный творог делает тесто более мягким, а ягоды добавляют приятной кислинки. Именно поэтому эти пирожки хорошо подходят и теплыми, и уже остывшими.
Как приготовить аппетитные пирожки.
- Время: 10 минут + 10 минут отдыха теста
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 250 миллилитров теплого кефира или простокваши;
– 1/2 чайной ложки;
– 1 – 3 столовой ложки сахара;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды без горки;
– черная смородина или любые сезонные ягоды;
– масло для жарки;
– сахарная пудра или мед – по желанию для подачи.
Приготовление:
- Смешайте кисломолочный творог с теплым кефиром или простоквашей.
- Если сыр зернист, по желанию перебейте его блендером или просто разомните.
- Добавьте соль, сахар, яйцо и ванильный сахар.
- Постепенно всыпайте муку, чтобы получить густое, но мягкое тесто.
- Только после этого добавьте соду и снова хорошо перемешайте.
- Осторожно всыпьте ягоды, чтобы они остались целиком и не пустили сок.
- Оставьте тесто примерно на 10 минут.
- Выложите массу ложкой или через кондитерский пакет на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Жарьте на среднем огне под крышкой к румяной корочке.
- После переворачивания дожарьте без крышки.
С чем подавать?
Черная смородина дает этим пирожкам внятную кислинку, но в тесто можно добавить и другие ягоды. В рецепте упоминаются малина, черника и вишни – все они подходят не хуже.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Готовые ленивые пирожки можно просто присыпать сахарной пудрой или полить медом. Лучше всего они смакуют с чаем, кофе или стаканом молока.