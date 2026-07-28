В этом рецепте от Господиньки все держится на простых шагах и привычных продуктах, так что бездрожжевая выпечка здесь действительно не занимает много времени. Кисломолочный творог делает тесто более мягким, а ягоды добавляют приятной кислинки. Именно поэтому эти пирожки хорошо подходят и теплыми, и уже остывшими.

Как приготовить аппетитные пирожки.

  • Время: 10 минут + 10 минут отдыха теста
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 250 миллилитров теплого кефира или простокваши;
– 1/2 чайной ложки;
– 1 – 3 столовой ложки сахара;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 250 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды без горки;
– черная смородина или любые сезонные ягоды;
– масло для жарки;
– сахарная пудра или мед – по желанию для подачи.

Приготовление:

  1. Смешайте кисломолочный творог с теплым кефиром или простоквашей.
  2. Если сыр зернист, по желанию перебейте его блендером или просто разомните.
  3. Добавьте соль, сахар, яйцо и ванильный сахар.
  4. Постепенно всыпайте муку, чтобы получить густое, но мягкое тесто.
  5. Только после этого добавьте соду и снова хорошо перемешайте.
  6. Осторожно всыпьте ягоды, чтобы они остались целиком и не пустили сок.
  7. Оставьте тесто примерно на 10 минут.
  8. Выложите массу ложкой или через кондитерский пакет на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  9. Жарьте на среднем огне под крышкой к румяной корочке.
  10. После переворачивания дожарьте без крышки.

С чем подавать?

Черная смородина дает этим пирожкам внятную кислинку, но в тесто можно добавить и другие ягоды. В рецепте упоминаются малина, черника и вишни – все они подходят не хуже.

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Готовые ленивые пирожки можно просто присыпать сахарной пудрой или полить медом. Лучше всего они смакуют с чаем, кофе или стаканом молока.