У цьому рецепті від Господиньки все тримається на простих кроках і звичних продуктах, тож бездріжджова випічка тут справді не забирає багато часу. Кисломолочний сир робить тісто м’якшим, а ягоди додають приємної кислинки. Саме тому ці пиріжки добре смакують і теплими, і вже охололими.

Як приготувати апетитні пиріжки

Час: 10 хвилин + 10 хвилин відпочинку тіста

10 хвилин + 10 хвилин відпочинку тіста Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 250 мілілітрів теплого кефіру або кислого молока;

– 1/2 чайної ложки;

– 1 – 3 столової ложки цукру;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди без гірки;

– чорна смородина або будь-які сезонні ягоди;

– олія для смаження;

– цукрова пудра або мед – за бажанням для подачі.

Приготування:

Змішайте кисломолочний сир із теплим кефіром або кислим молоком. Якщо сир зернистий, за бажанням перебийте його блендером або просто розімніть. Додайте сіль, цукор, яйце та ванільний цукор. Поступово всипайте борошно, щоб отримати густе, але м’яке тісто. Лише після цього додайте соду і ще раз добре перемішайте. Обережно всипте ягоди, щоб вони залишилися цілими й не пустили сік. Залиште тісто приблизно на 10 хвилин. Викладіть масу ложкою або через кондитерський пакет на добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте на середньому вогні під кришкою до рум’яної скоринки. Після перевертання досмажте вже без кришки.

З чим подавати?

Чорна смородина дає цим пиріжкам виразну кислинку, але в тісто можна додати й інші ягоди. У рецепті згадуються малина, чорниця та вишні – усі вони підходять не гірше.

Готові ліниві пиріжки можна просто присипати цукровою пудрою або полити медом. Найкраще вони смакують із чаєм, кавою чи склянкою молока.