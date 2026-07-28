У цьому рецепті від Господиньки все тримається на простих кроках і звичних продуктах, тож бездріжджова випічка тут справді не забирає багато часу. Кисломолочний сир робить тісто м’якшим, а ягоди додають приємної кислинки. Саме тому ці пиріжки добре смакують і теплими, і вже охололими.
Як приготувати апетитні пиріжки
- Час: 10 хвилин + 10 хвилин відпочинку тіста
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 250 мілілітрів теплого кефіру або кислого молока;
– 1/2 чайної ложки;
– 1 – 3 столової ложки цукру;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 250 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди без гірки;
– чорна смородина або будь-які сезонні ягоди;
– олія для смаження;
– цукрова пудра або мед – за бажанням для подачі.
Приготування:
- Змішайте кисломолочний сир із теплим кефіром або кислим молоком.
- Якщо сир зернистий, за бажанням перебийте його блендером або просто розімніть.
- Додайте сіль, цукор, яйце та ванільний цукор.
- Поступово всипайте борошно, щоб отримати густе, але м’яке тісто.
- Лише після цього додайте соду і ще раз добре перемішайте.
- Обережно всипте ягоди, щоб вони залишилися цілими й не пустили сік.
- Залиште тісто приблизно на 10 хвилин.
- Викладіть масу ложкою або через кондитерський пакет на добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
- Смажте на середньому вогні під кришкою до рум’яної скоринки.
- Після перевертання досмажте вже без кришки.
З чим подавати?
Чорна смородина дає цим пиріжкам виразну кислинку, але в тісто можна додати й інші ягоди. У рецепті згадуються малина, чорниця та вишні – усі вони підходять не гірше.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Готові ліниві пиріжки можна просто присипати цукровою пудрою або полити медом. Найкраще вони смакують із чаєм, кавою чи склянкою молока.