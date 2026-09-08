Маринованные помидоры черри в этом рецепте получаются именно такими, как и обещано: сладковатыми, пряными и без лишней суеты на кухне. Здесь помидоры не стерилизуют долго, а дважды заливают кипятком и уже потом закрывают в горячем маринаде.
Как замариновать помидоры черри?
- Время: 20 – 30 минут + охлаждение
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– помидоры черри (сколько поместится);
– 2 зубчика чеснока;
– 1 веточка укропа;
– 1 веточка листьев сельдерея;
– 2 лавровых листа;
– 10 горошин черного перца;
– 1 чайная или столовая ложка соли (по вкусу);
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса.
Приготовление:
- Промойте помидоры черри. В стерилизованную литровую банку положите укроп, сельдерей, чеснок, лавровый лист и перец. По желанию сельдерей можно не добавлять.
- Плотно наполните банку помидорами, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15 – 20 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар.
- Доведите до кипения и проварите 2 – 3 минуты.
- Добавьте уксус и снимите с огня.
- Залейте черри горячим маринадом и герметично закройте банку.
- Переверните вверх дном, укутайте, чтобы не остыла, и оставьте до полного остывания.
Почему этот рецепт работает?
Короткая прокипячивание в кипящей воде помогает помидорам впитать вкус специй, но не развариться. Горячий маринад быстро проникает внутрь плодов, а сахар смягчает кислоту уксуса.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В результате вкус получается не резким, а сбалансированным – именно таким, какой так любят в сладковатых маринованных помидорах.