Маринованные помидоры черри в этом рецепте получаются именно такими, как и обещано: сладковатыми, пряными и без лишней суеты на кухне. Здесь помидоры не стерилизуют долго, а дважды заливают кипятком и уже потом закрывают в горячем маринаде.

Как замариновать помидоры черри?

Время: 20 – 30 минут + охлаждение

20 – 30 минут + охлаждение Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты:

– помидоры черри (сколько поместится);

– 2 зубчика чеснока;

– 1 веточка укропа;

– 1 веточка листьев сельдерея;

– 2 лавровых листа;

– 10 горошин черного перца;

– 1 чайная или столовая ложка соли (по вкусу);

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка уксуса.

Приготовление:

Промойте помидоры черри. В стерилизованную литровую банку положите укроп, сельдерей, чеснок, лавровый лист и перец. По желанию сельдерей можно не добавлять. Плотно наполните банку помидорами, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 15 – 20 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения и проварите 2 – 3 минуты. Добавьте уксус и снимите с огня. Залейте черри горячим маринадом и герметично закройте банку. Переверните вверх дном, укутайте, чтобы не остыла, и оставьте до полного остывания.

Почему этот рецепт работает?

Короткая прокипячивание в кипящей воде помогает помидорам впитать вкус специй, но не развариться. Горячий маринад быстро проникает внутрь плодов, а сахар смягчает кислоту уксуса.

В результате вкус получается не резким, а сбалансированным – именно таким, какой так любят в сладковатых маринованных помидорах.