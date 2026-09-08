Мариновані чері в цьому рецепті виходять саме такими, як і обіцяно: солодкуватими, пряними й без зайвої метушні на кухні. Тут помідори не стерилізують довго, а двічі заливають окропом і вже потім закривають у гарячому маринаді.

Як замаринувати помідори чері?

Час: 20 – 30 хвилин + охолодження

20 – 30 хвилин + охолодження Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:

– помідори чері (скільки поміститься);

– 2 зубчики часнику;

– 1 гілочка кропу;

– 1 гілочка листя селери;

– 2 лаврові листки;

– 10 горошин чорного перцю;

– 1 чайна або столова ложка солі (на смак);

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка оцту.

Приготування:

Промийте чері. У стерилізовану літрову банку покладіть кріп, селеру, часник, лавровий лист і перець. За бажанням селеру можна не додавати. Щільно наповніть банку помідорами, залийте окропом і залиште під кришкою на 15 – 20 хвилин. Злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини. Додайте оцет і зніміть із вогню. Залийте чері гарячим маринадом і герметично закрийте банку. Переверніть догори дном, тепло вкутайте та залиште до повного охолодження.

Чому цей рецепт працює?

Коротке прогрівання в окропі допомагає помідорам увібрати смак спецій, але не розваритися. Гарячий маринад швидко проникає всередину плодів, а цукор пом’якшує кислоту оцту.

У результаті смак виходить не різким, а збалансованим – саме таким, як і люблять у солодкуватих маринованих помідорах.