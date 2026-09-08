Мариновані чері в цьому рецепті виходять саме такими, як і обіцяно: солодкуватими, пряними й без зайвої метушні на кухні. Тут помідори не стерилізують довго, а двічі заливають окропом і вже потім закривають у гарячому маринаді.
Як замаринувати помідори чері?
- Час: 20 – 30 хвилин + охолодження
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– помідори чері (скільки поміститься);
– 2 зубчики часнику;
– 1 гілочка кропу;
– 1 гілочка листя селери;
– 2 лаврові листки;
– 10 горошин чорного перцю;
– 1 чайна або столова ложка солі (на смак);
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту.
Приготування:
- Промийте чері. У стерилізовану літрову банку покладіть кріп, селеру, часник, лавровий лист і перець. За бажанням селеру можна не додавати.
- Щільно наповніть банку помідорами, залийте окропом і залиште під кришкою на 15 – 20 хвилин.
- Злийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор.
- Доведіть до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини.
- Додайте оцет і зніміть із вогню.
- Залийте чері гарячим маринадом і герметично закрийте банку.
- Переверніть догори дном, тепло вкутайте та залиште до повного охолодження.
Чому цей рецепт працює?
Коротке прогрівання в окропі допомагає помідорам увібрати смак спецій, але не розваритися. Гарячий маринад швидко проникає всередину плодів, а цукор пом’якшує кислоту оцту.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
У результаті смак виходить не різким, а збалансованим – саме таким, як і люблять у солодкуватих маринованих помідорах.