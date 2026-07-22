Хрустящие маринованные огурцы часто "проваливаются" из-за мелочей – замачивания, соли и зелени, которую кладут в банку. Именно эти детали и определяют, получится ли заготовка упругой, ароматной и удачной.

Что нужно для маринованных огурцов?

Ингредиенты:

– 5 килограммов огурцов;

– соцветия укропа;

– листья хрена;

– листья вишни;

– листья черной смородины;

– чеснок;

– лавровый лист;

– черный перец горошком;

– душистый перец горошком;

– 50 граммов соли на 1 литр воды.

Как подготовить огурцы?

Огурцы нужно хорошо вымыть и обязательно замочить в холодной воде не менее чем на 1 час. Именно этот шаг помогает сохранить их крепкими и хрустящими после квашения.

Отдельно подготовьте зелень: соцветия укропа, листья хрена, вишни и черной смородины.

Как уложить в банки?

На дно чистых банок выложите зелень и несколько зубчиков чеснока, а затем плотно заполните их огурцами. Посередине также переложите овощи листьями и зеленью, добавьте лавровый лист, черный и душистый перец горошком.

Можно использовать пластиковые емкости, так как это удобно, но подойдут и любые другие емкости. В 5-литровую банку помещается примерно 2,5 килограмма огурцов, а в 3-литровую – около 1,5 килограмма.

Как приготовить рассол?

Для рассола берут обычную чистую некипяченую воду. На 5 литров воды добавляют 250 граммов каменной соли и хорошо размешивают, чтобы она полностью растворилась.

Если вы маринуете одну 5-литровую банку, достаточно 2,5 литра воды и 125 граммов соли. Готовым рассолом огурцы заливают до самого верха.

Листья хрена, вишни и смородины здесь играют не только вкусовую роль. В традиционных заготовках они помогают сохранить хрусткость благодаря природным соединениям, поддерживающим плотность тканей огурца.

Сколько времени нужно мариновать огурцы?

Банки накрывают крышками, но не закрывают герметично, и оставляют при комнатной температуре на 3–4 дня. Их обязательно ставят в глубокую миску, так как во время брожения рассол может вытекать.

Примерно на четвертый день рассол становится мутным – это нормальный признак правильного квашения. В этот момент активно протекает молочнокислое брожение, а среда постепенно становится более кислой и безопасной для хранения.

Как хранить готовые огурцы?

По завершении брожения банки плотно закрывают и переносят в прохладное темное место. Если такого места нет, рассол нужно слить, довести до кипения, огурцы переложить в более мелкие стерилизованные банки, снова залить горячим рассолом и герметично закатать.

В результате получаются огурчики, которые, по словам автора рецепта, должны быть очень хрустящими, ароматными и насыщенными по вкусу.