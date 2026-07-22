Хрусткі квашені огірки часто “ламаються” на дрібницях – замочуванні, солі та зелені, яку кладуть у банку. Саме ці деталі й вирішують, чи вийде заготовка пружною, ароматною та вдалою.

Що потрібно для квашених огірків?

Інгредієнти:

– 5 кілограмів огірків;

– суцвіття кропу;

– листя хрону;

– листя вишні;

– листя чорної смородини;

– часник;

– лавровий лист;

– чорний перець горошком;

– духмяний перець горошком;

– 50 грамів солі на 1 літр води.

Як підготувати огірки?

Огірки треба добре вимити й обов’язково замочити у холодній воді щонайменше на 1 годину. Саме цей крок допомагає зберегти їх міцними та хрусткими після квашення.

Окремо підготуйте зелень: суцвіття кропу, листя хрону, вишні та чорної смородини.

Як скласти банки?

На дно чистих банок викладіть зелень і кілька зубчиків часнику, а потім щільно заповніть їх огірками. Посередині також перекладіть овочі листям і зеленню, додайте лавровий лист, чорний та духмяний перець горошком.

Можна використовувати пластикові ємності, бо це зручно, але підійдуть і будь-які інші ємності. У 5-літрову банку входить приблизно 2,5 кілограма огірків, а в 3-літрову – близько 1,5 кілограма.

Як зробити розсіл?

Для розсолу беруть звичайну чисту некип’ячену воду. На 5 літрів води додають 250 грамів кам’яної солі й добре розмішують, щоб вона повністю розчинилася.

Якщо квасите одну 5-літрову банку, достатньо 2,5 літра води та 125 грамів солі. Готовим розсолом огірки заливають до самого верху.

Листя хрону, вишні та смородини тут працюють не лише на смак. У традиційних заготовках вони допомагають зберігати хрусткість завдяки природним сполукам, що підтримують щільність тканин огірка.

Скільки квасити огірки?

Банки прикривають кришками, але не закривають герметично, і залишають при кімнатній температурі на 3 – 4 дні. Їх обов’язково ставлять у глибоку миску, бо під час бродіння розсіл може витікати.

Приблизно на четвертий день розсіл стає каламутним – це нормальна ознака правильного квашення. У цей момент активно працює молочнокисле бродіння, а середовище поступово стає кислішим і безпечнішим для зберігання.

Як зберігати готові огірки?

Після завершення бродіння банки щільно закривають і переносять у прохолодне темне місце. Якщо такого місця немає, розсіл треба злити, довести до кипіння, огірки перекласти в менші стерилізовані банки, знову залити гарячим розсолом і герметично закатати.

У результаті виходять огірочки, які, за словами авторки рецепта, мають бути дуже хрусткими, ароматними та насиченими смаком.