Разница между этими видами масла проста: один вариант лучше подходит для бутербродов, другой – для выпечки и блюд, в которых важен насыщенный сливочный вкус.

Почему масло 72% отличается от масла 82%

Главное отличие между этими видами масла – количество молочного жира. В масле 82% его больше, поэтому оно имеет более насыщенный сливочный вкус, более плотную консистенцию и лучше подходит для выпечки, кремов и блюд, где важен аромат масла.

Масло 72% содержит больше воды и меньше жира. Из-за этого оно немного легче по текстуре и может быть удобнее для бутербродов. Но меньшая жирность не делает продукт автоматически более полезным.

Выбираем масло для каждого случая / Фото Pixabay

Что обратить внимание в составе

Качественное сливочное масло производят преимущественно из пастеризованных сливок. Если в составе есть растительные жиры, это уже не классическое сливочное масло, а другой продукт.

Поэтому перед покупкой стоит проверить не только жирность, но и состав, срок годности и условия хранения. Именно эти детали больше всего влияют на качество продукта.

Какое масло полезнее

С точки зрения калорийности преимущество у масла 72%: в нем меньше жира, а значит, при одинаковой массе оно содержит меньше калорий. Однако разница не настолько большая, чтобы назвать его однозначно "более полезным".

Масло 82% содержит больше молочного жира, а вместе с ним – жирорастворимые витамины, в частности витамин А. В то же время сливочное масло является источником насыщенных жиров, поэтому его чрезмерное употребление нежелательно.

Универсального лучшего варианта здесь нет. Если нужны насыщенный сливочный вкус и лучший результат в выпечке, целесообразнее выбирать 82%. Если же хочется немного снизить калорийность рациона, более практичным может быть 72%.