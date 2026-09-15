Різниця між цими видами масла проста: один варіант краще підходить для бутербродів, інший – для випічки та страв, де важливий насичений вершковий смак.

Чим відрізняється масло 72% від 82%

Головна різниця між цими видами масла – кількість молочного жиру. У маслі 82% його більше, тому воно має насиченіший вершковий смак, щільнішу консистенцію та краще підходить для випічки, кремів і страв, де важливий аромат масла.

Масло 72% містить більше води й менше жиру. Через це воно трохи легше за текстурою і може бути зручнішим для бутербродів. Але менша жирність не робить продукт автоматично кориснішим.

Обираємо масло під кожен випадок / Фото Pixabay

На що дивитися в складі

Якісне вершкове масло виготовляють переважно з пастеризованих вершків. Якщо у складі є рослинні жири, це вже не класичне вершкове масло, а інший продукт.

Тож перед покупкою варто перевірити не лише жирність, а й склад, термін придатності та умови зберігання. Саме ці деталі найбільше впливають на якість продукту.

Яке масло корисніше

З погляду калорійності перевага у масла 72%: у ньому менше жиру, а отже, за однакової маси воно містить менше калорій. Проте різниця не настільки велика, щоб назвати його однозначно "здоровішим".

Масло 82% містить більше молочного жиру, а разом із ним – жиророзчинні вітаміни, зокрема вітамін А. Водночас вершкове масло є джерелом насичених жирів, тому його надмірне споживання небажане.

Універсально кращого варіанта тут немає. Якщо потрібні насичений вершковий смак і кращий результат у випічці, доречніше обирати 82%. Якщо ж хочеться трохи зменшити калорійність раціону, практичнішим може бути 72%.