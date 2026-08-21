Именно этот подход помогает мясу стать нежным, а не сухим, и объясняет, почему ребрышки так часто разочаровывают, если их перегреть или торопиться. О методе "low and slow" рассказывает The Kitchn.

Почему ребрышки часто получаются жесткими?

Ребрышки относятся к тем частям мяса, которые любят время, а не спешку. Если готовить их слишком быстро или на слишком сильном огне, они теряют сочность и становятся жесткими.

Во время медленного приготовления соединительная ткань успевает размягчиться, поэтому мясо лучше отделяется от кости и получается значительно нежнее. Именно поэтому шеф-повара советуют не торопить процесс.

Непревзойденный вкус / Фото Pixabay

Какой способ приготовления советуют повара?

Оба повара сошлись во мнении: лучший результат дает медленное приготовление. Один из вариантов – начать в духовке, а затем ненадолго довести ребрышки до готовности на горячем гриле, чтобы соус карамелизовался и появилась легкая корочка.

Другой подход – готовить их сразу на гриле, но только на непрямом огне. В любом случае заключительный этап должен быть коротким, чтобы не пересушить мясо.

Какие еще советы помогут не испортить блюдо?

Шеф-повара советуют не забывать о термометре, снимать мембрану с тыльной стороны ребер и не наносить соус слишком рано. Сахар в соусе быстро подгорает, поэтому его лучше добавлять только в конце.