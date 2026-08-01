У части этих отходов есть даже своя "вторая жизнь". Что с ними стоит сделать – рассказывает Postimees.
Почему арбузная кожура не бесполезна?
Арбузная кожура – не просто пищевые отходы, а ценная часть плода. Исследователи USDA ARS установили, что она является хорошим источником цитруллина.
Это интересно тем, что цитруллин – природная аминокислота, с чего в организме образуется аргинин. Именно поэтому арбузную кожуру даже изучали как потенциальное сырье для функциональных добавок и пищевых продуктов.
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Кожуру арбуза считают не только отходами, но и сырьем для переработки / Фото Postimees
Что с ней делать на кухне?
USDA также отмечает, что арбузную кожуру можно тушить, мариновать или жарить. То есть в кулинарии ее давно воспринимают не как мусор, а как ингредиент, который можно переосмыслить.
Именно это и делает ее интересной не только для исследователей, но и для тех, кто не любит выбрасывать еду без пользы.
Что касается вишневых косточек, то они могут стать частью органических отходов.