У части этих отходов есть даже своя "вторая жизнь". Что с ними стоит сделать – рассказывает Postimees.

Почему арбузная кожура не бесполезна?

Арбузная кожура – не просто пищевые отходы, а ценная часть плода. Исследователи USDA ARS установили, что она является хорошим источником цитруллина.

Это интересно тем, что цитруллин – природная аминокислота, с чего в организме образуется аргинин. Именно поэтому арбузную кожуру даже изучали как потенциальное сырье для функциональных добавок и пищевых продуктов.



Кожуру арбуза считают не только отходами, но и сырьем для переработки / Фото Postimees

Что с ней делать на кухне?

USDA также отмечает, что арбузную кожуру можно тушить, мариновать или жарить. То есть в кулинарии ее давно воспринимают не как мусор, а как ингредиент, который можно переосмыслить.

Именно это и делает ее интересной не только для исследователей, но и для тех, кто не любит выбрасывать еду без пользы.

Что касается вишневых косточек, то они могут стать частью органических отходов.