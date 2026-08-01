У частини цих відходів є навіть своя "друга роль". Що варто з ними зробити – розповідає Postimees.
Чому кавунова шкірка не марна?
Кавунова шкірка – не просто харчові відходи, а цінна частина плоду. Дослідники USDA ARS встановили, що вона є добрим джерелом цитруліну.
Це цікаво тим, що цитрулін – природна амінокислота, з якої в організмі утворюється аргінін. Саме тому кавунову шкірку навіть вивчали як потенційну сировину для функціональних добавок і харчових продуктів.
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Кавунову шкірку вважають не лише відходами, а й сировиною для переробки / Фото Postimees
Що з нею робити на кухні?
USDA також зазначає, що кавунову шкірку можна тушкувати, маринувати або смажити. Тобто в кулінарії її давно сприймають не як сміття, а як інгредієнт, який можна переосмислити.
Саме це й робить її цікавою не тільки для дослідників, а й для тих, хто не любить викидати їжу без користі.
Що стосується вишневих кісточок, то вони можуть стати частиною органічних відходів.