Ее часто воспринимают лишь как банальную закуску пряного посола, однако в кулинарии эта миниатюрная рыбка обладает огромным потенциалом и с легкостью превосходит широко разрекламированных морских гигантов, сообщает 24 Канал.

Главное преимущество хамсы – насыщенный натуральный вкус и удивительная нежность мякоти. Благодаря высокой жирности она никогда не получается сухой, а ее нежные волокна буквально тают во рту. К тому же эта рыба живет недолго и занимает нижние ступени морской пищевой цепи, поэтому ее мясо остается чистым и нежным, не имея характерного илистого или специфического тяжелого привкуса.

Хамса может быть очень вкусной / Фото Freepik

Еще один большой плюс – невероятная простота в приготовлении. Хамса практически не требует сложной обработки: она быстро чистится, а ее тонкие косточки после термической обработки становятся настолько мягкими, что практически не ощущаются. Приготовить из нее настоящий ресторанный шедевр можно за считанные минуты без сложных рецептов.

Достаточно обвалять свежую или размороженную рыбку в смеси кукурузной муки с щепоткой паприки и быстро обжарить в раскаленном масле до золотистого цвета – вы получите фантастически хрустящие морские закуски с нежной серединкой, которые разлетаются быстрее семечек.

Не менее вкусной получается хамса, запеченная на подушке из репчатого лука и тонких ломтиков лимона под веточкой розмарина или быстро замаринованная в оливковом масле с чесноком и винным уксусом по классическим итальянским традициям.