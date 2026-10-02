Її часто сприймають лише як банальну закуску пряного посолу, проте в кулінарії ця мініатюрна рибка має величезний потенціал і з легкістю дає фору розрекламованим морським гігантам, розповідає 24 Канал.

Головна перевага хамси – насичений природний смак і дивовижна ніжність м’якоті. Завдяки високій жирності вона ніколи не виходить сухою, а її делікатні волокна буквально тануть у роті. До того ж ця риба живе недовго й займає нижчі щаблі морського ланцюга, тому її м'ясо залишається чистим і ніжним, не маючи характерного мулистого чи специфічного важкого присмаку.

Хамса може бути дуже смачною / Фото Freepik

Ще один великий плюс – неймовірна простота на кухні. Хамса практично не вимагає складної обробки: вона швидко чиститься, а її тонкі кісточки після термічної обробки стають настільки м'якими, що практично не відчуваються. Приготувати з неї справжній ресторанний шедевр можна за лічені хвилини без хитромудрих рецептів.

Достатньо обкачати свіжу або розморожену рибку в суміші кукурудзяного борошна з дрібкою паприки та швидко обсмажити у розжареній олії до золотистого кольору — ви отримаєте фантастично хрусткі морські снеки з ніжною серединкою, які розлітаються швидше за насіння.

Не менш смачно хамса виходить запеченою на подушці з ріпчастої цибулі й тонких скибочок лимона під гілочкою розмарину або швидко замаринованою в оливковій олії з часником і винним оцтом за класичними італійськими традиціями.