Главная причина в том, почему качество шоколада зависит от какао-масла. Именно оно отвечает за хруст при разламывании и за то, что плитка тает во рту, а не в руках.

Что должно быть в составе?

Прежде всего стоит посмотреть на этикетку. В настоящем шоколаде состав должен быть простым: какао-масса, какао-масло, сахар, а для молочного шоколада еще и сухое молоко. В качестве эмульгатора может добавляться натуральный лецитин.

Если в начале списка вы видите пальмовое, кокосовое или другие растительные масла вместо какао-масла, это уже не классический шоколад. Чем короче и понятнее состав, тем лучше.

Порция наслаждения / Фото Pixabay

Почему важен процент какао?

Показатель содержания какао многое говорит и о вкусе, и о качестве. Ориентир такой: черный шоколад – от 70% какао, темный – не менее 50%, молочный – от 25 до 35%.

Если производитель вообще не указывает процент какао, это повод насторожиться. В таких случаях продукт часто оказывается далеким от настоящего шоколада.

Как должна выглядеть плитка снаружи?

Качественный шоколад обычно имеет ровную, гладкую и слегка блестящую поверхность без трещин, пузырьков или белых пятен.

Белесый налет не всегда означает порчу. Часто он появляется из-за неправильного хранения или перепадов температуры, когда на поверхность выходит какао-масло или сахар. Но если плитка тусклая, крошится или имеет неравномерный цвет, лучше ее не покупать.

Что говорит хруст?

Настоящий шоколад ломается сухо и четко. Место излома остается гладким, а не осыпается крошками.

Этот звук напрямую связан со свойствами какао-масла. Оно плавится примерно при температуре тела, поэтому хорошая плитка остается твердой при комнатной температуре, но быстро тает во рту. Если шоколад гнется, как пластилин, или сильно крошится, это может свидетельствовать о заменителях какао-масла или нарушении технологии производства.

Что еще обратить внимание?

Натуральный шоколад обладает насыщенным ароматом какао без резких посторонних запахов. После кусочка качественного продукта вкус раскрывается постепенно – от легких фруктовых нот до ореховых или карамельных, в зависимости от сорта какао-бобов.

Если ощущается лишь чрезмерная сладость, искусственный аромат ванилина или жирный привкус, это может быть признаком дешевого сырья. После дегустации не должно оставаться неприятного ощущения воска или жира на губах и языке.

Короткая памятка перед покупкой

проверить состав;

посмотреть на процент содержания какао;

оценить поверхность плитки;

послушать, как она ломается;

обратить внимание на аромат и послевкусие.

Все это помогает еще в магазине отличить настоящий шоколад от подделки. А главный ориентир прост: хорошая плитка не только красиво выглядит, но и ведет себя как положено.