Центральна причина в тому, що якісний шоколад тримається на какао-маслі. Саме воно відповідає за ламкий хрускіт і за те, що плитка тане в роті, а не в руках.

Що має бути в складі?

Перш за все варто подивитися на етикетку. У справжньому шоколаді основа має бути проста: какао-маса, какао-масло, цукор, а для молочного шоколаду ще й сухе молоко. Як емульгатор можуть додавати натуральний лецитин.

Якщо на перших позиціях ви бачите пальмову, кокосову чи інші рослинні олії замість какао-масла, це вже не класичний шоколад. Чим коротший і зрозуміліший склад, тим краще.

Порція насолоди / Фото Pixabay

Чому важливий відсоток какао?

Показник какао багато говорить і про смак, і про якість. Орієнтир такий: чорний шоколад – від 70% какао, темний – не менше 50%, молочний – від 25 – 35%.

Якщо виробник не вказує відсоток какао взагалі, це привід насторожитися. У таких випадках продукт часто виявляється далеким від справжнього шоколаду.

Якою має бути плитка зовні?

Якісний шоколад зазвичай має рівну, гладеньку й трохи блискучу поверхню без тріщин, пухирців або білих плям.

Білуватий наліт не завжди означає псування. Часто він з’являється через неправильне зберігання або перепади температури, коли на поверхню виходить какао-масло чи цукор. Але якщо плитка тьмяна, кришиться або має нерівномірний колір, краще її не купувати.

Що розповість хрускіт?

Справжній шоколад ламається сухо й чітко. Місце розлому лишається гладким, а не сиплеться крихтами.

Цей звук напряму пов’язаний із властивостями какао-масла. Воно плавиться приблизно за температури тіла, тому хороша плитка залишається твердою при кімнатній температурі, але швидко тане в роті. Якщо шоколад гнеться, мов пластилін, або сильно кришиться, це може свідчити про замінники какао-масла чи порушення технології.

На що ще звернути увагу?

Натуральний шоколад має насичений аромат какао без різких сторонніх запахів. Після шматочка якісного продукту смак розкривається поступово – від легких фруктових нот до горіхових чи карамельних, залежно від сорту какао-бобів.

Якщо відчувається лише надмірна солодкість, штучний аромат ваніліну або жирний присмак, це може бути ознакою дешевої сировини. Після дегустації не повинно лишатися й неприємного відчуття воску чи жиру на губах і язику.

Коротка пам’ятка перед покупкою

перевірити склад;

подивитися на відсоток какао;

оцінити поверхню плитки;

послухати, як вона ламається;

звернути увагу на аромат і післясмак.

Усе це допомагає ще в магазині відрізнити справжній шоколад від фальсифікату. А головний орієнтир простий: хороша плитка не лише гарно виглядає, а й поводиться правильно.