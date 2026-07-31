Картофель кажется простым продуктом, но именно на этапе подготовки к варке чаще всего теряется часть его полезных свойств.

Почему главная ошибка?

Худшее, что можно сделать с картофелем перед варкой, – это нарезать его слишком мелко и надолго оставить в воде. Именно так овощ теряет больше витаминов и минералов.

Диетолог Малгожата Мекус из Центра пищевого образования советует варить или запекать картофель целиком, с кожурой. Если же клубни нужно очистить, лучше снимать кожуру как можно тоньше, а затем варить их в небольшом количестве воды или готовить на пару.

Секрет, который стоит знать всем / Фото Pexels

Как сохранить больше пользы?

Такой способ приготовления помогает картофелю лучше сохранить вкус и питательные вещества. В материале отмечается, что целые клубни теряют меньше полезного, чем нарезанные кусочки.

Картофель содержит калий, витамин C, витамины группы B и клетчатку. Именно поэтому он может быть частью сбалансированного рациона, если готовить его без лишних манипуляций.