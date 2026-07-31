Картопля здається простим продуктом, але саме на етапі підготовки до варіння найчастіше зникає частина її користі.

У чому головна помилка?

Найгірше, що можна зробити з картоплею перед варінням, – це нарізати її надто дрібно і надовго залишити у воді. Саме так овоч втрачає більше вітамінів і мінералів.

Дієтологиня Малгожата Мєкус із Центру харчової освіти радить варити або запікати картоплю цілою, зі шкіркою. Якщо ж бульби треба почистити, краще знімати шкірку якомога тонше, а потім варити їх у невеликій кількості води або готувати на пару.

Секрет, який варто знати усім / Фото Pexels

Як зберегти більше користі?

Такий спосіб приготування допомагає картоплі краще зберегти смак і поживні речовини. У матеріалі наголошують, що цілі бульби втрачають менше корисного, ніж нарізані шматочки.

Картопля містить калій, вітамін C, вітаміни групи B і клітковину. Саме тому вона може бути частиною збалансованого раціону, якщо готувати її без зайвих маніпуляцій.