Куриное яйцо кажется простым продуктом, но у него есть несколько признаков, которые помогут не ошибиться еще в магазине.

Что означает маркировка на упаковке?

На упаковке яиц зашифрованы две важные характеристики: размер и тип. Буква с цифрой обозначает категорию по размеру: С0 – самые крупные, С1 – средние, С2 – мелкие.

Дополнительная буква указывает на тип яиц: Д – диетические, которые хранятся до 7 дней, а С – столовые, срок годности которых достигает 25 дней. Диетические яйца считаются более свежими и питательными.

Выбирать яйца нужно не только по размеру / Фото Pixabay

Как проверить свежесть дома?

Самый простой способ – опустить яйцо в воду. Свежее яйцо тонет и лежит горизонтально. Яйцо недельной свежести уже немного поднимается тупым концом вверх. Старое яйцо всплывает на поверхность.

Это работает потому, что со временем внутри яйца увеличивается воздушная камера, и его поведение в воде меняется.

Что обратить внимание в магазине?

дата производства и срок годности – почему свежее, тем лучше;

целостность скорлупы – трещины и сколы недопустимы;

условия хранения – яйца должны храниться в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей;

внешний вид скорлупы – матовая поверхность обычно свидетельствует о свежести, а блестящая может означать, что яйцо залежалось.

Фермерские яйца часто привлекают насыщенным желтком и плотным белком. Но внешний вид не гарантирует качества: без сертификации и контроля условий содержания кур сложно оценить реальный состав продукта.

Зато магазинные яйца проходят проверку и имеют четкую маркировку, поэтому их выбор обычно более предсказуем.

Что еще интересно знать о скорлупе?

Куриная скорлупа почти полностью состоит из карбоната кальция – примерно на 94–95 %. Это не просто твердая оболочка, а минеральная структура, в которой кальций откладывается слоями во время формирования яйца в организме курицы.

Именно поэтому качество скорлупы так сильно зависит от рациона и физиологического состояния птицы.

В скорлупе есть и микроскопические поры: они пропускают воздух к зародышу, но не позволяют яйцу стать герметичным. Таким образом, яйцо – это своеобразная природная инженерная система: прочная, но не герметичная.

Обратите внимание! От свежести яйца зависит и то, как оно будет вести себя при варке: старые и свежие яйца могут давать разный результат.