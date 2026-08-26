Куряче яйце здається простим продуктом, але в ньому є кілька ознак, які допомагають не помилитися ще в магазині.

Що означає маркування на упаковці?

На упаковці яєць зашифровано дві важливі характеристики: розмір і тип. Літера з цифрою показує категорію за розміром: С0 – найбільші, С1 – середні, С2 – невеликі.

Додаткова літера вказує на тип яєць: Д – дієтичні, які зберігаються до 7 днів, а С – столові, термін придатності яких сягає до 25 днів. Дієтичні яйця вважаються свіжішими та поживнішими.

Вибирати яйця потрібно не лише за розміром / Фото Pixabay

Як перевірити свіжість удома?

Найпростіший спосіб – занурити яйце у воду. Свіже яйце тоне й лежить горизонтально. Яйце тижневої свіжості вже трохи піднімається тупим кінцем догори. Старе яйце спливає на поверхню.

Це працює тому, що з часом усередині яйця збільшується повітряна камера, і його поведінка у воді змінюється.

На що звернути увагу в магазині?

дата виробництва та термін придатності – чим свіжіше, тим краще;

цілісність шкаралупи – тріщини та відколи неприпустимі;

умови зберігання – яйця мають стояти у прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів;

зовнішній вигляд шкаралупи – матова поверхня зазвичай свідчить про свіжість, а блискуча може означати, що яйце залежалося.

Фермерські яйця часто приваблюють насиченим жовтком і щільним білком. Але зовнішній вигляд не гарантує якості: без сертифікації та контролю умов утримання курей складно оцінити реальний склад продукту.

Натомість магазинні яйця проходять перевірку й мають чітке маркування, тож їхній вибір зазвичай передбачуваніший.

Що ще цікаво знати про шкаралупу?

Куряча шкаралупа майже повністю складається з карбонату кальцію – приблизно на 94 – 95%. Це не просто тверда оболонка, а мінеральна структура, у якій кальцій відкладається шарами під час формування яйця в організмі курки.

Саме тому якість шкаралупи так сильно залежить від раціону та фізіологічного стану птиці.

У шкаралупі є й мікроскопічні пори: вони пропускають повітря до зародка, але не дають яйцю стати герметичним. Тож яйце – це своєрідна природна інженерна система: міцна, але не герметична.

Зверніть увагу! Від свіжості яйця залежить і те, як воно поводитиметься під час варіння: старі та свіжі яйця можуть давати різний результат.