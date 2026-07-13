Сезон кабачков дарит прекрасную возможность разнообразить повседневное меню легкими, полезными и недорогими блюдами. Одним из самых популярных кулинарных трендов лета стали кабачковые пасты. Они идеально подходят для утренних тостов, перекусов в течение дня или в качестве аперитива к праздничному столу. Нежная текстура кабачка прекрасно сочетается с различными ингредиентами, создавая настоящие гастрономические шедевры.

Классическая паста из кабачков и плавленого сыра

Этот классический вариант завоевал популярность благодаря идеальному балансу мягкости овощей и насыщенного сливочного привкуса. Закуска получается однородной и очень нежной.

Время: 35 минут + 20 минут охлаждения

35 минут + 20 минут охлаждения Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов кабачков (желательно молодых);

– 2 штуки качественного плавленого сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– 1–2 столовые ложки растительного масла для жарки;

– соль и черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Молодые кабачки тщательно промойте. Если кожица тонкая и мягкая, ее можно не снимать. Нарежьте овощи небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, выложите кабачки, накройте крышкой и, периодически помешивая, обжаривайте в течение 10–15 минут до размягчения. Добавьте мелко измельченный или пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и тушите вместе еще около 5 минут. Снимите кабачки с огня и дайте им немного остыть. Переложите овощную массу в чашу блендера, добавьте нарезанный кусочками плавленый сыр и взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции. Перед подачей готовое блюдо рекомендуется охладить в холодильнике в течение 20 минут.

Кабачковая паста с плавленым сыром, морковью и луком

Время приготовления: 30 минут

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 кабачок (примерно 450–500 граммов);

– 1 репчатая луковица;

– 2 моркови;

– 2 плавленых сырка;

– небольшой пучок свежей зелени (укроп, петрушка);

– 2 зубчика чеснока;

– растительное масло для обжаривания;

– соль, черный перец – по вкусу.

Вкусная паста из кабачка / Фото unsplash

Приготовление:

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на большой терке. Обжарьте лук на сковороде с небольшим количеством масла до прозрачности и мягкости. Добавьте морковь и готовьте овощи вместе еще 3–4 минуты. Кабачок натрите на большой терке (если он зрелый, предварительно удалите семена и жесткую кожуру) и добавьте к пассерованным овощам. Обжаривайте все вместе на умеренном огне около 10–15 минут, пока полностью не выпарится лишняя жидкость. В конце добавьте соль и перец. Добавьте в горячую смесь выдавленный чеснок и натертый плавленый сыр. Тщательно перемешайте прямо на сковороде, чтобы сыр расплавился под действием тепла. Переложите массу в блендер, добавьте измельченную свежую зелень и взбейте до воздушной однородной консистенции.

Изысканная кабачковая паста с крем-сыром и свежей зеленью

Время: 20 минут + 30 минут охлаждения

20 минут + 30 минут охлаждения Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 200 граммов сливочного крем-сыра;

– 4–5 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки растительного (оливкового) масла;

– свежая зелень укропа – по вкусу;

– соль, черный перец – по вкусу.

Приготовление: