Сезон кабачков дарит прекрасную возможность разнообразить повседневное меню легкими, полезными и недорогими блюдами. Одним из самых популярных кулинарных трендов лета стали кабачковые пасты. Они идеально подходят для утренних тостов, перекусов в течение дня или в качестве аперитива к праздничному столу. Нежная текстура кабачка прекрасно сочетается с различными ингредиентами, создавая настоящие гастрономические шедевры.
Классическая паста из кабачков и плавленого сыра
Этот классический вариант завоевал популярность благодаря идеальному балансу мягкости овощей и насыщенного сливочного привкуса. Закуска получается однородной и очень нежной.
- Время: 35 минут + 20 минут охлаждения
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов кабачков (желательно молодых);
– 2 штуки качественного плавленого сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 1–2 столовые ложки растительного масла для жарки;
– соль и черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Молодые кабачки тщательно промойте. Если кожица тонкая и мягкая, ее можно не снимать. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, выложите кабачки, накройте крышкой и, периодически помешивая, обжаривайте в течение 10–15 минут до размягчения.
- Добавьте мелко измельченный или пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и тушите вместе еще около 5 минут.
- Снимите кабачки с огня и дайте им немного остыть. Переложите овощную массу в чашу блендера, добавьте нарезанный кусочками плавленый сыр и взбейте все ингредиенты до однородной кремообразной консистенции.
- Перед подачей готовое блюдо рекомендуется охладить в холодильнике в течение 20 минут.
Кабачковая паста с плавленым сыром, морковью и луком
- Время приготовления: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 кабачок (примерно 450–500 граммов);
– 1 репчатая луковица;
– 2 моркови;
– 2 плавленых сырка;
– небольшой пучок свежей зелени (укроп, петрушка);
– 2 зубчика чеснока;
– растительное масло для обжаривания;
– соль, черный перец – по вкусу.
Вкусная паста из кабачка / Фото unsplash
Приготовление:
- Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на большой терке.
- Обжарьте лук на сковороде с небольшим количеством масла до прозрачности и мягкости. Добавьте морковь и готовьте овощи вместе еще 3–4 минуты.
- Кабачок натрите на большой терке (если он зрелый, предварительно удалите семена и жесткую кожуру) и добавьте к пассерованным овощам. Обжаривайте все вместе на умеренном огне около 10–15 минут, пока полностью не выпарится лишняя жидкость. В конце добавьте соль и перец.
- Добавьте в горячую смесь выдавленный чеснок и натертый плавленый сыр. Тщательно перемешайте прямо на сковороде, чтобы сыр расплавился под действием тепла.
- Переложите массу в блендер, добавьте измельченную свежую зелень и взбейте до воздушной однородной консистенции.
Изысканная кабачковая паста с крем-сыром и свежей зеленью
- Время: 20 минут + 30 минут охлаждения
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 200 граммов сливочного крем-сыра;
– 4–5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки растительного (оливкового) масла;
– свежая зелень укропа – по вкусу;
– соль, черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки помойте, просушите полотенцем и нарежьте средними кубиками.
- Выложите нарезанные кабачки на хорошо разогретую сковороду с оливковым маслом и обжаривайте до появления легкой румяной корочки примерно 5–7 минут.
- Чеснок нарежьте тонкими ломтиками, добавьте к кабачкам в конце обжаривания и подержите на огне еще 1–2 минуты, чтобы он отдал свой аромат, но не подгорел.
- Переложите обжаренные кабачки вместе с чесноком в чашу блендера. Добавьте крем-сыр, мелко нарезанный свежий укроп, соль и специи по вкусу.
- Измельчите смесь на максимальной скорости блендера до абсолютной гладкости.
- Готовую пасту охладите в холодильнике в течение получаса. Она станет гуще и идеально будет держаться на хрустящих гренках, свежем багете или ржаных хлебцах.